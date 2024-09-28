Глава ОГА Федоров: в Запорожской области повреждена инфраструктура

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О повреждениях гражданской инфраструктуры в Запорожской области сообщил назначенный киевским режимом руководитель областной госадминистрации Иван Федоров в Telegram-канале.
Уточняется, что объекты пострадали на временно подконтрольной боевикам ВСУ части региона.
Федоров утверждает, что было не меньше 429 взрывов. Кроме того, по словам чиновника, сообщалось, что ряд объектов разрушен. Какие именно — не уточнялось.
Запорожская область вошла в состав РФ в сентябре 2022 года в результате референдума. Украинские власти считают голосование нелегитимным и атакуют территорию.
Кроме того, в состав РФ вошли Херсонская область, а также Луганская и Донецкая народные республики.
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Федоров утверждает, что было не меньше 429 взрывов. Кроме того, по словам чиновника, сообщалось, что ряд объектов разрушен. Какие именно — не уточнялось.
Запорожская область вошла в состав РФ в сентябре 2022 года в результате референдума. Украинские власти считают голосование нелегитимным и атакуют территорию.
Кроме того, в состав РФ вошли Херсонская область, а также Луганская и Донецкая народные республики.
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Никита Кротов