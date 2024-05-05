Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье

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В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы, передает в своем Telegram-канале издание «Страна.ua».
«Сообщают о взрывах в Запорожье», – сообщается в публикации украинского издания.
Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что в Харькове произошел взрыв в жилом квартале.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов