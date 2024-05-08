Около подконтрольного Украине Херсона прогремели взрывы

Фото: istock / dzika_mrowka
Взрывы слышны в подконтрольном Киеву поселке Белозерка около Херсона. Об этом уведомило украинское издание «Зеркало недели».
Детали не приводятся.
В находящемся под контролем украинских властей районах Херсонской области и нескольких областях Украины звучит воздушная тревога.
До этого сообщалось, что ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске, вследствие чего начался пожар. В результате удара украинских войск, предварительно пострадали пять сотрудников нефтебазы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В находящемся под контролем украинских властей районах Херсонской области и нескольких областях Украины звучит воздушная тревога.
До этого сообщалось, что ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске, вследствие чего начался пожар. В результате удара украинских войск, предварительно пострадали пять сотрудников нефтебазы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак