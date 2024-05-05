Взрывы звучат в Полтаве на северо-востоке Украины

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В городе Полтава на северо-востоке Украины звучат взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.
Кроме того, сигналы воздушной тревоги звучат в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщают украинские средства массовой информации и национальный сервис оповещения населения.
Кроме того, есть информация о попадании нескольких снарядов в Славянскую тепловую электростанцию в Николаевке. Если ТЭС-2 будет выведена из строя, то это станет большой проблемой не только для прилегающих районов, но и для Харькова. С помощью этой ТЭЦ проводится балансировка промышленной зоны города и большей части жилых кварталов. В случае повреждения Славянской ТЭЦ-2 такой возможности больше не будет.
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Александр Бойцов