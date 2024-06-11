Глава ОВА Прокудин: В Херсонской области повреждён объект инфраструктуры

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На подконтрольной Киеву части территории Херсонской области получил повреждения объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава Областной военной администрации Александр Прокудин.
В своём телеграм-канале назначенный Киевом чиновник написал, что в ночь на 11 июня ряд населённых пунктов региона подвергся ударам. Он уточнил, что было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры. О каком именно объекте идёт речь, его местоположение, как и характер повреждений, Прокудин не уточнил.
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации в результате референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать регион. В настоящее время 75% области находятся под контролем России. Часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Александр Бойцов