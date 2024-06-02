Украинские ВМС сообщили о повреждении портовой инфраструктуры

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На Украине сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры в одном из городов. При этом украинские Военно-морские силы не уточнили, о каком именно городе идёт речь.
Известно только, что портовая инфраструктура была повреждена в результате ракетных ударов российской стороны, передаёт ТАСС. Характер и степень повреждений также не уточняется. Велика вероятность, что речь идёт об Одессе.
Ранее в воскресенье 2 июня воздушная тревога объявлялась в Одесской области. Мэр областной столицы Геннадий Труханов сообщал о взрыве в городе. Позднее в украинских средствах массовой информации появились фото и видео взрыва в районе Одесского порта. На кадрах можно увидеть на месте взрыва большое грибовидное облако дыма. Городские власти не уточняли, куда именно пришёлся удар.
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Александр Бойцов