В украинском Конотопе поражен объект инфраструктуры

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В результате удара ВС РФ была поражена в городе Конотоп Сумской области на севере Украины. Об этом в соцсетях написал мэр города Артем Семенихин.
«У нас произошел «прилет»... Была поражена производственная инфраструктура нашего города», — пишет глава Конотопа.Какой именно объект получил повреждения поврежден или был уничтожен, Семенихин не уточнил, но добавил, что в результате атаки пострадавших нет. Также в городе временно ограничивали движение общественного транспорта.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Ранее появились подробности удара ВС РФ по элитному украинскому батальону БПЛА «Птахи Мадьяра». Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак