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В украинском Конотопе поражен объект инфраструктуры

Мэр Конотопа Семенихин: в городе повреждена производственная инфраструктура
04 июня 2024, 23:19
Фото: istock / abadonian

Фото: istock / abadonian

В результате удара ВС РФ была поражена в городе Конотоп Сумской области на севере Украины. Об этом в соцсетях написал мэр города Артем Семенихин.
«У нас произошел «прилет»... Была поражена производственная инфраструктура нашего города», — пишет глава Конотопа.
Какой именно объект получил повреждения поврежден или был уничтожен, Семенихин не уточнил, но добавил, что в результате атаки пострадавших нет. Также в городе временно ограничивали движение общественного транспорта.



Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Ранее появились подробности удара ВС РФ по элитному украинскому батальону БПЛА «Птахи Мадьяра». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Появились подробности удара ВС РФ по элитному украинскому батальону БПЛА «Птахи Мадьяра»
Комбат элитного отряда ВСУ «Птахи Мадьяра» пропал после удара ВС РФ
04 июня 2024, 22:48

Фото: iStock/vadimrysev

После удара ВС РФ по базе отдыха в населенном пункте Дачное в Харьковской области, где располагался украинский элитный отряд ударных беспилотников «Птахи Мадьяра», комбат подразделения с позывным «Мадьяр». Об этом сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
«В ночь на 3 июня комбинированный ракетный удар по базе отдыха в Дачном Харьковской области проредил элитный украинский батальон ударных БпЛА "Птахи Мадяра". По полученным данным, подразделение потеряло большое количество ценных специалистов», — написал Коц в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что вместе с украинцами при ударе были ликвидированы иностранные инструкторы и наёмники из стран НАТО, которые посчитали «хорошей идеей» пользоваться сим-картами, привезенными с родины.

При этом военкор не стал делать поспешные выводы о судьбе самого комбата элитного подразделения ВСУ, однако отметил, что его уничтожение даст лишь медийный эффект. А вот потеря профессиональных операторов дронов в Харьковской области станет для Киева очень болезненной.

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По всей территории Украины ревут сирены, предупреждающие об опасности с воздуха
По всей территории Украины звучит воздушная тревога
04 июня 2024, 22:17

Фото: iStock/Harry Wedzinga

На всей территории Украины ревут сирены, предупреждающие об опасности с воздуха. Об это м пишет украинское издание «Страна».
Уточняется, что тревога связана с взлетом российских истребителей МиГ-31.

Российский Telegram-канал «Фронтовая птичка» подтверждает эту информацию.

«Одновременный взлет нескольких наших истребителей МиГ-31 с ракетами «Кинжал». Истребители вылетели выполнять боевую задачу», — говорится в сообщении.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в 20.59 воздушная тревога зазвучала в Харьковской области. В 21.45 она распространилась на Днепропетровскую, Полтавскую, Черкасскую, Закарпатскую, Киевскую, Житомирскую и Кировоградскую области. Ещё через две минуты сирены заработали на всей территории Украины.

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Великая Княгиня Мария Владимировна наградила в Клину участников СВО
04 июня 2024, 22:09

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Глава Российского Императорского Дома Великая Княгиня Мария Владимировна посетила Центр социальной геронтологии «Клинский», где проходят реабилитацию участники спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Её Императорское Высочество навестила Клин в рамках миссии милосердия. Проект стартовал в июле прошлого года. Его реализует на клинской земле Российский государственный социальный университет вместе с Фондом «Защитники Отечества». Проект охватил уже 130 военнослужащих.

Сейчас в «Клинском» проходят реабилитацию 18 участников СВО, потерявших конечности. Программа восстановления включает работу с психологами, профориентацию и физическую реабилитацию.

Её Императорское Высочество поговорила с военнослужащими и вручила им династическую награду Главы Российского Императорского дома – Военный Орден Святителя Николая Чудотворца. А майору Евгению Генину было даровано личное дворянское достоинство.
«Я из Курской области. Служил в штурмовой бригаде, брал Бахмут. 11 сентября 2023 года получил многочисленные ранения и две контузии, 10 дней пролежал в коме. Сейчас восстановился и прошёл переобучение. Работаю в военкомате, радуюсь жизни. Награда Великой Княгини очень приятна для меня», – рассказал Генин.
В ходе беседы глава городского округа Клин Алёна Сокольская рассказала участникам встречи о гуманитарных миссиях клинчан в Донбасс.

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В Раде сравнили Украину с колонией из-за закона о статусе английского
Депутат Рады Вятрович: закон о статусе английского есть только в колониях
04 июня 2024, 19:35

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украина сравнялась с бывшими колониями Великобритании в своем законодательстве, приняв закон о статусе английского языка в стране. Об этом сообщил украинский депутат Евгений Вятрович, как передает УНИАН.
Вятрович назвал идею законопроекта «ошибочной и странной». Он отметил, что для популяризации изучения английского языка необходимы временные, кадровые и финансовые ресурсы, а не закон.

«Законы о особом статусе английского языка существуют только в тех странах, которые когда-то были колониями Великобритании», — заявил депутат.
Политик добавил, что власти страны выбрали путь символических решений вместо реальных мер.

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Стало известно, почему Зеленский откажется от переговоров с Россией
Responsible Statecraft: Зеленский не пойдет на переговоры из-за националистов
04 июня 2024, 19:30

Владимир Зеленский откажется от участия в переговорах с Россией из-за давления украинских ультраправых националистов, поскольку он боится возможных последствий, вплоть до угрозы для своей жизни, отмечает колумнист издания Responsible Statecraft Тед Снайдер.
Снайдер указывает, что у Зеленского нет достаточной политической поддержки, чтобы изменить свое решение и подвергнуться возмездию со стороны ультранационалистов, которые уже убедили его отказаться от мирной платформы до его избрания.

Если он передаст ответственность за переговоры на США, это также может быть воспринято как удар по авторитету Вашингтона и НАТО.

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Бойцы спецназа захватили у ВСУ уникальный прибор наблюдения
RT: бойцы спецназа захватили уникальный прибор наблюдения производства НАТО
04 июня 2024, 19:00

Фото: istock/EvgeniyShkolenko

Бойцы спецназа «Ахмат» завладели уникальным прибором наблюдения, произведенным в одной из стран НАТО и адаптированным для использования солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Как сообщил боец спецназа по кличке Раут, этот прибор может быть использован как ночное видение на оружии, так и как тепловизор для дистанционного наблюдения.

Тепловизор был перехвачен бойцами спецназа во время попыток украинских солдат установить его для наблюдения за позициями России.

«Мы не позволили этому произойти и приобрели этот замечательный инструмент себе», — объявил Раут.
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«Не знает, как заставить»: все меньше украинцев хотят воевать с РФ
NYT: все меньше украинцев готовы воевать с РФ
04 июня 2024, 18:55

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Все меньше украинцев хочет воевать с РФ. Такое мнение в подкасте издания The New York Times на YouTube высказал журналист Эндрю Крамер.
«Все меньше и меньше людей хочет воевать», – сказал Крамер.

Он также добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский «не знает, как заставить их сражаться».

Также, по мнению Крамера, в украинских боевиках копится усталость, а у призывников нет желания вступать в ряды ВСУ.

Журналист подчеркивает, что мужчины боятся задержаний сотрудниками военкоматов. Крамер отметил, что сейчас даже есть приложения, отслеживающие перемещение представителей комиссариатов.

Для примера он назвал приложение «Погода в Киеве», предупреждающее о вручении повесток в определенной точке города под видом якобы дождя.

С конца февраля 2022 года на Украине действует военное положение, а в мае этого года принят закон, согласно которому повестка считается врученной призывнику, даже, если он не видел ее лично.

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На Западе встревожились ответом России на удары ВСУ иностранным оружием
Newsweek: Россия примет контрмеры в случае пересечения Западом красных линий
04 июня 2024, 18:43

Фото: iStock/IherPhoto

Москва намерена принять аналогичные меры в случае, если Запад пересечет красные линии и санкционирует удары Вооруженных Сил Украины (ВСУ) по российской территории иностранным вооружением. Об этом заявил научный сотрудник из Болонского университета Николо Фасола в интервью Newsweek.
«Когда реальные красные линии будут нарушены, Россия примет соответствующие контрмеры. Возможно, будет решено нанести удары по различным целям. Мы можем ожидать ударов по украинским объектам, расположенным на территории Польши», — отметил эксперт.
Он также подчеркнул, что как Запад, так и Россия беспокоятся о возможности эскалации конфликта.

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#запад
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ВСУ жалуются на необдуманные действия командования, которые приводят к большим потерям
ВСУ несут огромные потери под Купянском из-за действий командования
04 июня 2024, 18:35

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ несут огромные потери при штурмах в районе Купянска из-за необдуманных действий командования, которое неправильно доносит оперативную информацию и недооценивает силы ВС РФ. Об этом пишет украинский военный Олег Ткаченко в своей соцсети.
По словам Ткаченко, его роте поручили штурмовать село Ивановка. По данным украинской разведки, в населенном пункте находилось не более 15 российских бойцов без бронетехники.

«По факту: в селе находилось порядка 100-150 солдат врага, две БМП, которые поддерживал один танк. Обещанного РЭБ не было, в небе полное превосходство вражеских дронов. Как следствие: почти сразу погибли 5 военнослужащих, часть из которых именно из-за сбросов боеприпасов вражеских БПЛА. 11 ранены», — рассказал Ткаченко.

Он добавил, что выжившие украинские военные вынуждены были забирать тела погибших под огнем ВС РФ. Однако эвакуировали их лишь спустя трое суток после обращения к высшему руководству и огласки сложившейся ситуации в интернете.

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