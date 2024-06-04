В украинском Конотопе поражен объект инфраструктуры

После удара ВС РФ по базе отдыха в населенном пункте Дачное в Харьковской области, где располагался украинский элитный отряд ударных беспилотников «Птахи Мадьяра», комбат подразделения с позывным «Мадьяр». Об этом сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.