Глава ОВА Синегубов: под Харьковом проходит обязательная эвакуация населения

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Обязательная эвакуация проходит под Харьковом, сообщил в Telegram-канале руководитель областной военной администрации Олег Синегубов. Чиновник отметил каждодневное увеличение темпов эвакуации.
«…Из четырех общин должны вывезти с левого берега примерно около 4 тысяч человек, всего нуждаются в эвакуации около 10 тысяч человек», — говорится в сообщении.Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Конечная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация украинской республики.
Российская сторона предложила мирный план по урегулированию конфликта, согласно которому Киев должен признать свой безъядерный статус, отказаться от членства в НАТО, вывести войска с территорий РФ. Украинские власти никак не отреагировали на предложение.
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Никита Кротов