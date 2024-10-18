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Вашингтон обсуждает с Киевом снижение мобилизационного возраста, американские власти хотят выяснить, почему Украина не посылает в зону боевых действий молодежь от 18 до 25 лет. Об этом заявил глава Минобороны республики Рустем Умеров, видео опубликовано агентством Укринформ в Telegram-канале.
«Когда меня спрашивают о мобилизации, я говорю, что мы провели вместе с парламентом закон (о мобилизации – прим. ред.), в котором четко понятно, как человек... становится военнообязанным, как тренируется. Иногда происходят обсуждения этого вопроса, поскольку партнеры Украины хотят понять, почему мы не мобилизуем людей от 18 до 25», — сказал военачальник.На Украине действует закон, по которому мобилизационный возраст снижен до 25 лет. По словам советника офиса украинского президента Сергея Лещенко, США давят на Украину и требуют снизить возраст призыва, однако Умеров утверждает противоположное. По его словам, на Киев никто не давит.
Западные союзники, по словам Лещенко, аргументируют свое требование тем, что на Вьетнамскую войну призывали с 19 лет.
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