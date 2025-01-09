Глава Пентагона Остин не увидел преимущества России в украинском конфликте

Российские войска ведут наступление на нескольких участках в приграничной зоне Курской области и добиваются определённых успехов. На Угледарском фронте ВС РФ освободили около 4 км², установив контроль над участком дороги от Великой Новосёлки до Новосёлки. О последних событиях на других направлениях расскажет «Радио 1».