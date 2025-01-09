Глава Пентагона Остин не увидел преимущества России в украинском конфликте

Ллойд Остин (Фото: defense.gov)
Россия отнюдь не обладает подавляющим преимуществом на поле боя в ходе украинского конфликта. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.
Он не согласился с утверждением, что российская сторона занимает доминирующее положение в вооружённом противостоянии, передаёт информационное агентство Bloomberg. Кроме того, глава Пентагона предупредил, что Москве в будущем «дорого обойдутся» её территориальные приобретения.
По мнению Остина, Вооружённым силам России понадобятся «крупные сухопутные соединения» для того, чтобы удержать занимаемые позиции и завоёванные территории. Помимо этого, по словам шефа американского военного ведомства, Россия в ходе конфликта якобы опиралась на военную помощь Ирана и КНДР.
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