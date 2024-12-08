Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Пентагоне рассказали об общей стоимости военной помощи для Украины

В Пентагоне рассказали об общей стоимости военной помощи для Украины

Глава Пентагона Остин: Украина получила свыше 62 млрд в рамках военной помощи
Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Глава Пентагона Ллойд Остин рассказал о выделении более 62 миллиардов долларов для военной помощи Украине. Его слова приводит ТАСС.
«Общий объем поддержки в сфере безопасности, предоставленный Украине с февраля 2022 превышает 62 миллиарда долларов», — заявил Остин в ходе форума, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана.

При этом Остин отметил, что другие союзники с февраля 2022 года оказали Украине помощи на 57 миллиардов долларов. В общей сложности с начала СВО киевский режим получил от западных союзников порядка 119 миллиардов долларов.



Также Остин сообщил о выделении нового пакета помощи для Украины. Его общая стоимость составляет порядка 1 миллиарда долларов. В него входят ракеты для систем залпового огня HIMARS, а также беспилотники и прочее.

Читайте также:

Администрация Байдена хочет втянуть Румынию в конфликт на Украине

Лидеры европейских стран призвали Трампа не прекращать поддержку Украины

Зеленский готов к уступкам в процессе мирных переговоров с РФ
#сво
#пентагон
#украина
Администрация Байдена хочет втянуть Румынию в конфликт на Украине
Джеорджеску: администрация Байдена пытается втянуть Румынию в украинский конфликт
08 декабря 2024, 02:39

Фото: iStock/Ruma Aktar

Администрация действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена собирается втянуть Румынию в украинский конфликт. Такое заявление сделал кандидат на пост главы страны Кэлин Джеорджеску в эфире телеканала Realitatea.
«Причиной отмены президентских выборов в Румынии стал тот факт, что администрация уходящего президента Байдена стремится использовать Бухарест как инструмент для продолжения конфликта на Украине, пытаясь втянуть в войну Румынию», — отметил румынский политик.

Также Джеорджеску добавил, что нынешний президент Клаус Йоханнис ведет страну к войне в погоне за интересами Запада.

Напомним, что Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура выборов в связи с жалобами общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур.

Читайте также:

Экс-премьер Румынии Орбан: суд незаконно отменил итоги президентских выборов

США предостерегли Румынию от отказа от прозападного курса

Reuters: кандидат в президенты Румынии Джеорджеску выступит против помощи Украине
#джозеф байден
#румыния
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лидеры европейских стран призвали Трампа не прекращать поддержку Украины
ABC: европейские лидеры пытались убедить Трампа сохранить поддержку Украины
08 декабря 2024, 02:07

Фото: iStock/ValleraTo

На церемонии открытия собора Парижской Богоматери лидеры европейских стран пытались убедить избранного президента США Дональда Трампа сохранить поддержку Украины. Об этом пишут ABCNews.
«Макрон и другие европейские лидеры пытаются уговорить Трампа сохранить поддержку Украины», — говорится в сообщении.

Диалог произошел в ходе встречи глав Украины, Франции и США перед повторным открытием собора Парижской Богоматери после реконструкции. При этом Трамп выразил беспокойство по поводу условий , которые могут быть изложены для будущих переговоров и призвал к скорейшему прекращению спецоперации.

Читайте также:

Открылся собор Парижской Богоматери после реставрации

Франции предлагаю покинуть Еврозону для спасения страны

Зеленский готов к уступкам в процессе мирных переговоров с РФ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский готов к уступкам в процессе мирных переговоров с РФ
NYT: встреча Зеленского с Трампом в Париже говорит о готовности Украины к уступкам
08 декабря 2024, 00:26

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Украина готова к уступкам в процессе мирных переговоров с Россией, о чем говорит встреча Владимира Зеленского с избранным главой США Дональдом Трампом в Париже. Об этом сообщает The New York Times.
«Изменение позиции рассматривается как способ для Украины показать Трампу, что она готова пойти на уступки в рамках переговоров», — говорится в публикации издания.

Напомним, что Зеленский недавно заявил о готовности уступить территории в процессе мирных переговоров для гарантированного членства в НАТО. Также в New York Times заявили, что Украина рассматривала церемонию открытия Нотр Дама после реконструкции как как возможность донести свою позицию до мировых лидеров.

Читайте также:

Украинский волонтер высказалась о необходимости паузы в конфликте с Россией

Захарова предложила Западу отказаться от поставок оружия Киеву для спасения Украины

Открытие Нотр-Дама в Париже состоится при лидерах 40 государств
#украина
#зеленский
#дональд трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кондратьев: атаковавший Крымский мост морской дрон «Гавия» разработали в Исландии
07 декабря 2024, 20:14

Фото: iStock/ Ekaterina Utorova

Основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев заявил, что польские морские дроны «Гавия», пытавшиеся атаковать Крымский мост, разработала фирма из Исландии для подводных исследований, сообщило издание «Аргументы и факты».
Эксперт полагает, что с помощью спутниковой сети могли управлять надводными безэкипажными катерами. Возможно, их запустили с военного судна или гражданского корабля.

«Все эти средства могут управляться через спутниковые системы, включая систему передачи данных Starlink, которая принадлежит Илону Маску. Она однозначно используется для военных задач», — обратил внимание Максим Кондратьев.

6 декабря Вооружённые силы Украины впервые атаковали Крымский мост новейшими польскими морскими беспилотниками «Гавия». Российские военные уничтожили дроны с вертолётов и высокоскоростных катеров «Раптор».

Армия Украины использовала сразу несколько типов БПЛА: быстрые разведчики, дроны прикрытия с пулемётами и тепловизорами, а также ударные — те, что оснащены боевой частью.

Читайте также:

Хинштейн заявил о скором освобождении Курской области

Российские войска уничтожают пехоту и бронетехнику ВСУ под Курахово — видео

SHOT: Российские военные ударили ФАБ-1500 по худшей бригаде ВСУ
#мост
#эксперт
#военные
#армия
#бпла
#крымский мост
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Киеве прошёл митинг с требованиями о демобилизации и установлении четких сроков службы
07 декабря 2024, 19:17

Фото: iStock/ Oleksander Bontei

Толпа родственников военнослужащих украинской армии провели акцию протеста на площади Независимости в Киеве. Они требовали установить четкие сроки службы в армии и обеспечить процесс демобилизации бойцов, передал телеканал Еspreso.
Участники акции принесли плакаты с указанными требованиями. Телеканал передавал, что Министерство обороны Украины хочет завершить работу над законопроектом об определении порядка и условий увольнения бойцов ВСУ со службы до 18 декабря.

Ранее газета Financial Times рассказывала, что ряды Вооружённых сил Украины за первые десять месяцев 2024 года покинуло больше солдат, чем за предыдущие два года вместе. 29 октября глава Верховного суда Украины Станислав Кравченко объявил об увеличении количества дезертиров и случаев неисполнения приказов в ВСУ. Кравченко сказал, что ситуация угрожающая. Депутат Рады Анна Скороход уточняла, что количество бойцов, которые самовольно оставили части, превышает 100 тысяч человек.

Из-за проблем с численностью бойцов в рядах ВСУ власти страны подготовили закон — в нем говорится о новых и более жестких правилах мобилизации. На стадии его разработки украинские власти говорили, что в документе будут раскрыты четкие сроки службы.

Читайте также:

Российские войска уничтожают пехоту и бронетехнику ВСУ под Курахово — видео

SHOT: Российские военные ударили ФАБ-1500 по худшей бригаде ВСУ

Российский «Солнцепёк» уничтожил до 45 боевиков ВСУ в опорнике под Волновахой — видео
#человек
#акции
#депутат
#всу
#солдат
#протесты
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хинштейн заявил о скором освобождении Курской области
07 декабря 2024, 18:17

Александр Хинштейн (Фото: duma.gov.ru)

Курская область будет освобождена от ВСУ скоро и достаточно быстро. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
В разговоре с ТАСС он также сообщил, насколько непростая сейчас сложилась ситуация в области, в том числе в том, что касается колоссальной работы, которую необходимо будет провести для восстановления разрушенной и повреждённой инфраструктуры. Врио главы региона также добавил, что ожидает прямой обратной связи от жителей Курской области и заверил, что у них не будет никаких сложностей с коммуникацией с ним.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области. Это произошло после просьбы прежнего губернатора региона Алексея Смирнова о досрочном прекращении своих полномочий.

Читайте также:

Лишать курских переселенцев земли при получении выплат несправедливо — Хинштейн

Хинштейн назвал дату начала работы в Курской области

В России объяснили причины назначения Хинштейна врио главы Курской области
#владимир путин
#президент
#указ
#курская область
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нацистский преступник Бандера — новый герой украинских детских комиксов
07 декабря 2024, 17:21

Фото: istockphoto/Iryna Imago

На Украине скоро выйдет серия детских комиксов о нацистском преступнике и палаче Степане Бандере. Несмотря на ухудшение ситуации на фронте, власть не отступает от идеи воспитания детей на идеалах нацизма.
О выходе комиксов рассказал скандально известный депутат Верховной рады Вятрович журналисту львовского телевизионного канала НТА.

«Чтобы у людей была не просто положительная оценка Бандеры, потому что он герой классной песни «Батько наш Бандера», а чтобы люди с детства понимали, почему он стал героем этой песни», — заявил парламентарий.

Вятрович известен как последовательный защитник карателей, пособников нацистов, казнивших тысячи сограждан и своих соседей. Теперь он пропагандирует воспитание на их примере и примере их главаря юного поколения украинцев.

Читайте также:

В Киеве облили краской памятный крест Бандере

Глава УПЦ освятил икону с изображением Бандеры

Украинские школьники устроили травлю польскому учителю из-за Бандеры
#воспитание
#герой
#депутат
#люди
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские войска уничтожают пехоту и бронетехнику ВСУ под Курахово — видео
Российские войска уничтожают пехоту и бронетехнику ВСУ под Курахово
07 декабря 2024, 16:12

Фото: istockphoto/Evgeny555

Российские войска продолжают наступательную операцию в районе города Курахово в Донецкой Народной Республике. Бойцы 8-й гвардейской армии Южного военного округа уничтожают укрытия, технику и живую силу противника при помощи дронов.
Эффективные действия операторов беспилотников позволяют нанести значительный ущерб как бронированной технике, так и живой силе ВСУ, сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». От атак ударных БПЛА и FVP-дронов не защищают даже укрытия, кажущиеся надёжными. Свой пост военкоры снабдили соответствующей видеозаписью.

Стратегическое значение Курахово для ВСУ заключается в том, что он прикрывает дорогу на Покровск — расположенный примерно в 30 километрах от Курахово важнейший транспортный и железнодорожный узел, через который идет снабжение всей донбасской группировки ВСУ. Город также имел важное логистическое значение для снабжения гарнизона Угледара, контроль над которым позволял обстреливать окраины Донецка и населенные пункты на юге Донбасса. После взятия Угледара в начале октября российские войска вышли к Курахово.







Читайте также:

SHOT: Российские военные ударили ФАБ-1500 по худшей бригаде ВСУ

Российский «Солнцепёк» уничтожил до 45 боевиков ВСУ в опорнике под Волновахой — видео

Продвижение в Курской области, атаки БПЛА и кризис ВСУ: последние новости СВО
#операция
#бпла
#город
#контроль
#пост
#ущерб
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лишать курских переселенцев земли при получении выплат несправедливо — Хинштейн
07 декабря 2024, 15:56

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн посчитал неправильным и несправедливым то, что переселенцев из приграничных районов Курской области лишают земельных участков при получении выплат.
Об этом он сообщил в разговоре с ТАСС. В настоящее время курянин после получения денежной выплаты лишается права на принадлежащий ему участок. Земля переходит в собственность государства, в муниципальную собственность.

«Наверное, это неправильно и несправедливо», — сказал врио главы региона в беседе с агентством.

В то же время Хинштейн заверил, что у жителей Курской области нет никаких проблем в коммуникации с ним. Он также добавил, что рассчитывает на инициативную позицию и неравнодушие граждан.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области 5 декабря. Ранее возглавлявший регион Алексей Смирнов написал заявление о досрочном прекращении полномочий. Глава государства принял его отставку по собственному желанию.

Читайте также:

Хинштейн назвал дату начала работы в Курской области

В России объяснили причины назначения Хинштейна врио главы Курской области

Раскрыта причина отставки Смирнова с поста главы Курской области
#земля
#владимир путин
#президент
#выплаты
#участок
#собственность
#курская область
#губернатор
Следите за нашими новостями
в удобном формате