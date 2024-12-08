В Пентагоне рассказали об общей стоимости военной помощи для Украины

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Глава Пентагона Ллойд Остин рассказал о выделении более 62 миллиардов долларов для военной помощи Украине. Его слова приводит ТАСС.
«Общий объем поддержки в сфере безопасности, предоставленный Украине с февраля 2022 превышает 62 миллиарда долларов», — заявил Остин в ходе форума, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана.
При этом Остин отметил, что другие союзники с февраля 2022 года оказали Украине помощи на 57 миллиардов долларов. В общей сложности с начала СВО киевский режим получил от западных союзников порядка 119 миллиардов долларов.
Также Остин сообщил о выделении нового пакета помощи для Украины. Его общая стоимость составляет порядка 1 миллиарда долларов. В него входят ракеты для систем залпового огня HIMARS, а также беспилотники и прочее.
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