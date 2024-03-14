Пентагон рассказал об «уникальном» пакете помощи Украине

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Последний пакет военной помощи Украине со стороны США на 300 миллионов долларов был единичным случаем и такая поддержка Киева носит уникальный характер. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга, передает ТАСС.
О выделении пакета в 300 миллионов долларов стало известно 12 марта. В него войдут переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) Stinger и боеприпасы для систем противовоздушной обороны.
Как объяснил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, «скромные объемы финансирования» стали доступны, так как правительство Соединенных Штатов смогло контракты по закупкам вооружений для восполнения своих запасов на более выгодных условиях, чем предвиделось.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что с призывами к миру на Украине Папа Римский «залез в сад», куда его не звали. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Как объяснил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, «скромные объемы финансирования» стали доступны, так как правительство Соединенных Штатов смогло контракты по закупкам вооружений для восполнения своих запасов на более выгодных условиях, чем предвиделось.
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Алина Юрчак