Глава района в Курской области призвала жителей пока не возвращаться в свои дома

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Глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярёва заявила, что местным жителям пока не стоит предпринимать попытки возвращения в свои дома. Обстановка в муниципалитете остаётся напряжённой, следовательно это может быть небезопасно.
В своей социальной сети она написала, что некоторые жители района пытаются вернуться домой и тем самым мешают работе российских военных. Кроме того, такие действия в условиях продолжающихся военных действий могут быть смертельно опасными и порой приводит к страшным трагедиям. По её словам, муниципальные власти обязательно оповестят население, когда возвращение граждан в свои дома станет возможным.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская армия в любом случае освободит Курскую область от украинских военных. Причём дальнейшая эскалация конфликта поставит под угрозу государственность Украины.
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Александр Бойцов