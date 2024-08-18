Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ ВСУ разрушили ещё один мост в Глушковском районе Курской области

ВСУ разрушили ещё один мост в Глушковском районе Курской области

18 августа 2024, 11:50
Фото: istockphoto/Pawel Kajak

Фото: istockphoto/Pawel Kajak

ВСУ частично разрушили ещё один мост через реку Сейм. Удар был нанесён по переправе в селе Званое в Глушковском районе Курской области.


Военкоры сообщают, что при атаке использовалась ракета HIMARS, передаёт телеграм-канал «Осторожно, новости». Судя по фотографиям, мостовой настил разрушен примерно наполовину. Украинская сторона, комментируя удар по мосту, говорит о применении авиации. Этот мост использовался для эвакуации мирных жителей из районов боевых действий, а также для перемещения подразделений Вооружённых сил РФ.

Теперь в Глушковском районе остался только один мост через Сейм, который можно полноценно использовать для снабжения войск и переброски боевых частей. Он расположен в селе Карыж.

Читайте также:

Бывший сослуживец рассказал о жестокости атаковавшего Курскую область командира ВСУ

В Курской области уничтожили 16 украинских штурмовиков

В Британии заявили о нехватке людей у ВСУ под Курском
#мост
#ракета
#новости
#удар
#рф
#курская область
Дрон ВСУ атаковал подстанцию в городе Ясиноватая в ДНР
18 августа 2024, 11:13

Фото: istockphoto/aapsky

Украинский беспилотник нанёс удар по электроподстанции в городе Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. В настоящее время подача электроэнергии в населённом пункте нарушена.
Как сообщили ТАСС в оперативных службах региона, размер причинённого ущерба уточняется. Сотрудники аварийно-ремонтных бригад уже приступили к ликвидации последствий атаки БПЛА. Там, где это возможно, задействованы резервные источники питания. Городские власти делают всё возможное для скорейшего восстановления полноценной работы электросетей.

Не умея добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим активно использует террористические методы, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории российских регионов.

Читайте также:

Губернатор Голубев: После атаки БПЛА в Ростовской области горит дизтопливо

Украинский дрон сбросил заряд на дорогу у Запорожской АЭС

Боец ВС РФ сбил украинский дрон прикладом автомата
#бпла
#сотрудники
#режим
#беспилотник
#электроэнергия
#питание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские войска совершили прорыв под Угледаром на Южно-Донецком направлении
18 августа 2024, 11:10

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские военные совершили мощный прорыв под Угледаром. Подразделения Вооружённых сил РФ перерезали главный путь снабжения ВСУ — трассу на Константиновку.
Об этом сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В публикации отмечается, что российские части приблизились к Водяному, по сути блокировав Угледар с северо-востока. Ситуация для украинских войск на этом участке продолжает ухудшаться.

По последним данным, подразделения армии России контролируют территорию вентствола шахты «Южно-Донбасская № 1», продвинувшись на участке шириной 3,5 километра на глубину до 2,1 километра. Российские военные закрепились вдоль трассы О0532 в районе её пересечения с балкой Икряная. Российские войска также продвигаются к Селидово. В случае его освобождения, положение ВСУ в районе Угледара станет критическим.

Читайте также:

ВСУ сбежали со своих позиций у Новогродовки в ДНР

В США заявили об отчаянии на Украине

ВС РФ взяли под контроль 50 опорных пунктов ВСУ за сутки
#операция
#военные
#трассы
#всу
#угледар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ сбежали со своих позиций у Новогродовки в ДНР
ТАСС: боевики ВСУ сбежали со своих позиций у Новогродовки в ДНР
18 августа 2024, 11:04

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Свои позиции у населенного пункта Новогродовка в Донецкой народной республике покинули боевики ВСУ, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.
«Противник сбежал с позиций под Новогродовкой, тем самым оголив ее окраины с северной и восточной сторон», — говорится в сообщении.

Собеседник агентства уточнил, что украинские военные стали меньше применять бронетехнику и тяжелое вооружение, отдав предпочтение дронам на данном фронтовом участке.

Ранее пленный боевик ВСУ рассказывал об угрозе украинского командования ликвидировать своих при помощи «Градов» в случае отступления.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года. Ситуация на фронте контролируется российскими бойцами.

Читайте также:

Бывший сослуживец рассказал о жестокости атаковавшего Курскую область командира ВСУ

МО РФ: средства ПВО за ночь уничтожили пять БПЛА над регионами России

В Курской области уничтожили 16 украинских штурмовиков
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#днр
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пленный Макиевский: ВСУ угрожали ударить по своим из «Града» при отступлении
18 августа 2024, 09:53

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) угрожает ударить по своим бойцам из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», если они начнут отступать ради сохранения жизни. Об этом рассказал пленный военнослужащий Нацгвардии Украины Александр Макиевский.
На видео, опубликованном министерством обороны РФ, он сообщил, что когда его сослуживцы захотели оставить позиции и отойти, командиры прямо заявили, что по ним ударят ракетами «Града», а потом спишут всё на боевые потери. Конечно, такое отношение командования не может положительно сказаться на боевом духе солдат, сказал военнопленный.

По словам Макиевского, философия войны в ВСУ заключается в большом количестве обещаний и обмана. Когда с трудом собранных новобранцев перебрасывали на Донецкое направление, им обещали, чтобы избежать недовольства, что они будут находиться во второй линии обороны. Однако на деле едва обученное пополнение тут же бросили затыкать дыры на передовой.

Читайте также:

Подразделение ВСУ из 24 бойцов организованно сдалось в плен ВС РФ под Курском

Украинский пленный: заключённым обещают снять обвинения за вступление в ВСУ

Пленный боевик ВСУ раскрыл приказ командования перед атакой на Курскую область
#видео
#всу
#солдат
#рф
#плен
#рсзо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бывший сослуживец рассказал о жестокости атаковавшего Курскую область командира ВСУ
Экс-сослуживец фигуранта дела об атаке на Курск Ишкулова назвал его жестоким
18 августа 2024, 09:25

Фото: istock / Vladislav Stepanov

Фигурант уголовного дела о нападении на Курскую область командир Вооруженных сил Украины Эмиль Ишкулов был агрессивным и жестоким. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал его бывший сослуживец Максим.
Он сообщил, что Ишкулов увлекался стрельбой и рукопашным боем.

«Он был помешан на армии», — заявил мужчина.
Собеседник также отметил, что они служили вместе в 2010 году, но уже давно не контактируют. Мужчина уточнил, что сейчас проживает в России.

Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба Армии России Валерий Герасимов.

Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом врага и выходом на госграницу. Минобороны РФ 16 августа информировало, что за время боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли до 2 860 военных и 41 танк.

Ранее сообщалось, что в Курской области уничтожили 16 украинских штурмовиков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

ВС РФ взяли под контроль 50 опорных пунктов ВСУ за сутки

Похищавшего мирных жителей Курской области бойца ВСУ задержали

В США предупредили о предстоящем важном решении НАТО по Украине

#операция
#минобороны рф
#мужчина
#новости
#всу
#танк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МО РФ: средства ПВО за ночь уничтожили пять БПЛА над регионами России
18 августа 2024, 08:50

Фото: istock / bbsferrari

Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 5 беспилотников над Белгородской, Курской и Ростовской областями. Об этом информирует Министерство обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских БПЛА самолетного типа, из которых два были сбиты над территорией Белгородской области, один - над территорией Курской области и два - над территорией Ростовской области», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Курской области уничтожили 16 украинских штурмовиков. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Читайте также:

ВС РФ взяли под контроль 50 опорных пунктов ВСУ за сутки

Похищавшего мирных жителей Курской области бойца ВСУ задержали

В США предупредили о предстоящем важном решении НАТО по Украине

#ночь
#бпла
#рф
#пво
#всу
#беспилотник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Курской области уничтожили 16 украинских штурмовиков
В Курской области уничтожили группу из 16 военных штурмового батальона ВСУ
18 августа 2024, 08:28

Фото: istock / Evgeny555

Группа из шестнадцати бойцов 225-го отдельного штурмового батальона 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожена вблизи населенного пункта Кремяное Курской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя российского силового ведомства.
«Подразделение противника было уничтожено российскими войсками в лесу», — сообщил собеседник.
До этого стало известно, что похищавшего мирных жителей Курской области бойца ВСУ задержали. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда украинских войск утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который оказался сильно разрушен.

Читайте также:

ВС РФ взяли под контроль 50 опорных пунктов ВСУ за сутки

Похищавшего мирных жителей Курской области бойца ВСУ задержали

В США предупредили о предстоящем важном решении НАТО по Украине
#новости
#всу
#сво
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперт Марцинкевич рассказал об усилении физической защиты Курской АЭС
18 августа 2024, 07:45

Фото: istockphoto/Nordroden

Физическая защита Курской атомной электростанции усилена. В целях обеспечения безопасности работы АЭС и строящихся энергоблоков предприняты меры по борьбе с возможным нападением с воздуха.
Об этом в эфире радиостанции «"Спутник" в Крыму» заявил главный редактор аналитического онлайн журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич. Он выразил надежду, что обеспеченные меры позволят надёжно защитить станцию от возможных атак с воздуха. Что касается украинских солдат, вторгшихся на территорию Курской области, то эксперт выразил сомнение в их возможности физически дойти до АЭС.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв провёл телефонный разговор с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, в ходе которого обсуждалась ситуация вокруг Запорожской и Курской атомных станций. Лихачёв предложил руководителю агентства посетить Курскую АЭС и оценить ситуацию на месте.

Читайте также:

Россия пообещала жесткий ответ в случае провокации ВСУ на Курской АЭС

Захарова предупредила о риске техногенной катастрофы из-за провокаций ВСУ на Курской АЭС

Украина приступила к подготовке атаки на Курскую АЭС
#эксперт
#спутник
#аэс
#онлайн
#меры
#магатэ
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Голубев: После атаки БПЛА в Ростовской области горит дизтопливо
18 августа 2024, 07:29

Фото: istockphoto/rancho_runner

Дежурные системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника на юго-западе Ростовской области. После падения обломков сбитого дрона на территории промышленных складов в Пролетарске загорелось дизельное топливо.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Василий Голубев. По его словам, к тушению огня привлечены подразделения пожарно-спасательной службы. По предварительным данным, в результате атаки БПЛА никто не пострадал. Размеры причинённого ущерба уточняются.

Ранее в министерстве обороны РФ проинформировали, что в ночь на 18 августа российские средства ПВО уничтожили 75 украинских беспилотников над территорией страны. В небе над Ростовской областью были ликвидированы 36 дронов ВСУ.

Читайте также:

Украинский дрон сбросил заряд на дорогу у Запорожской АЭС

Минобороны РФ показало кадры уничтожения БПЛА «Баба-Яга» ВСУ под Курском

Шесть беспилотников ВСУ уничтожили на подлете к предприятию в Ярославле
#ночь
#бпла
#страны
#всу
#рф
#пво
#ростовская область
#топливо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф