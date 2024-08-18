ВСУ разрушили ещё один мост в Глушковском районе Курской области

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ВСУ частично разрушили ещё один мост через реку Сейм. Удар был нанесён по переправе в селе Званое в Глушковском районе Курской области.
Военкоры сообщают, что при атаке использовалась ракета HIMARS, передаёт телеграм-канал «Осторожно, новости». Судя по фотографиям, мостовой настил разрушен примерно наполовину. Украинская сторона, комментируя удар по мосту, говорит о применении авиации. Этот мост использовался для эвакуации мирных жителей из районов боевых действий, а также для перемещения подразделений Вооружённых сил РФ.
Теперь в Глушковском районе остался только один мост через Сейм, который можно полноценно использовать для снабжения войск и переброски боевых частей. Он расположен в селе Карыж.
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