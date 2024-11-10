Сырский пожаловался главкому НАТО на северокорейских военных

Александр Сырский
Главком ВСУ Александр Сырский сообщил главкому НАТО в Европе Кристоферу Каволи о якобы готовящихся к атаке солдатах из КНДР. Об этом в своих соцсетях заявляет Генштаб ВСУ. По словам Сырского, о присутствии северокорейских военных на стороне России «имеются многочисленные данные».
Главком ВСУ также пожаловался на обстановку на линии фронта, назвав ее сложной.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей, который был заключен 19 июня в Пхеньяне. Соответствующий документ появился на официальном портале опубликования правовых актов. Данный договор, как отмечалось, основан на принципах взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела и будет способствовать установлению справедливого многополярного миропорядка.
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«Провел очередной телефонный разговор с командующим вооруженных сил США в Европе генералом Кристофером Каволи. В начале разговора проинформировал американского коллегу об обстановке на линии фронта. Ситуация остается сложной и имеет тенденцию к обострению», — написал Сырский на своей странице.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей, который был заключен 19 июня в Пхеньяне. Соответствующий документ появился на официальном портале опубликования правовых актов. Данный договор, как отмечалось, основан на принципах взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела и будет способствовать установлению справедливого многополярного миропорядка.
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Данил Пономарев