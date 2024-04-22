Глава разведки Украины рассказал о работе российских спецслужб

Российские спецслужбы на Украине продолжают работать в рамках операции под кодовым названием «Майдан-3». Об этом 22 апреля в интервью «BBC Украина» заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов*.
Он отметил, что эти спецслужбы нацелены на создание атмосферы паники, безнадежности и подстрекательства к конфликту между гражданскими и военными на Украине.
По его утверждению, российские спецслужбы активно продвигают план «Майдан-3», осознавая, что пророссийские силы в настоящее время не в состоянии функционировать открыто. Поэтому они прикрывают свою деятельность различными видами социальной агитации и созданием напряженности в обществе.
Буданов* также отметил, что из-за усиления социальной напряженности, вызванной «Майданом-3», замедлился процесс обмена пленными.
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По его утверждению, российские спецслужбы активно продвигают план «Майдан-3», осознавая, что пророссийские силы в настоящее время не в состоянии функционировать открыто. Поэтому они прикрывают свою деятельность различными видами социальной агитации и созданием напряженности в обществе.
Буданов* также отметил, что из-за усиления социальной напряженности, вызванной «Майданом-3», замедлился процесс обмена пленными.
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Артем Кузьмин