Глава РБ Лукашенко рассказал о попытках генералов ВСУ связаться с Путиным

Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)
Генералы ВСУ звонили президенту Белоруссии Александру Лукашенко в 2022 году, просив помочь связаться с российским главой Владимиром Путиным. Об этом Лукашенко рассказал в рамках конференции по безопасности Евразии.
Белорусский лидер подчеркнул, что Беларусь назвали «соагрессором», поскольку ВС РФ вошли на Украину с ее территории.
Политик резюмировал, что Россия уже как-то отвела силы от Киева, когда поверила Западу.
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«…Мне звонили генералы украинские, просили связаться с Путиным через меня, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен. Все подключились и начали давить на Путина: «Давай договоримся, не будем и так далее», — сказал Лукашенко.
Политик резюмировал, что Россия уже как-то отвела силы от Киева, когда поверила Западу.
«И какой результат? Мы видим», — заключил белорусский лидер.Спецоперация на Украине началась на фоне усилившихся атак со стороны ВСУ по Донбассу. Владимир Путин объявил о начале боевых действий в конце февраля 2022 года.
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Никита Кротов