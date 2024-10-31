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Глава РБ Лукашенко рассказал о попытках генералов ВСУ связаться с Путиным

Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)

Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)

Генералы ВСУ звонили президенту Белоруссии Александру Лукашенко в 2022 году, просив помочь связаться с российским главой Владимиром Путиным. Об этом Лукашенко рассказал в рамках конференции по безопасности Евразии.
Белорусский лидер подчеркнул, что Беларусь назвали «соагрессором», поскольку ВС РФ вошли на Украину с ее территории.

«…Мне звонили генералы украинские, просили связаться с Путиным через меня, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен. Все подключились и начали давить на Путина: «Давай договоримся, не будем и так далее», — сказал Лукашенко.


Политик резюмировал, что Россия уже как-то отвела силы от Киева, когда поверила Западу.

«И какой результат? Мы видим», — заключил белорусский лидер.
Спецоперация на Украине началась на фоне усилившихся атак со стороны ВСУ по Донбассу. Владимир Путин объявил о начале боевых действий в конце февраля 2022 года.

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«Бердянск – это Украина или руины»: ВСУ нацарапали послание на БПЛА, атаковавших Бердянск
Балицкий: 10 беспилотников ударили по порту и жилым домам Бердянска
31 октября 2024, 13:03

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Бердянск атаковали 10 украинских беспилотников, семь из них обстреляли городской порт, три – жилой сектор. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Разрушения получила инфраструктура порта, частное домовладение и цветочный магазин. Число пострадавших не увеличилось, один из пострадавших находится в состоянии средней тяжести», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время в городе ведут разбор завалов. На месте также работают сотрудники СК РФ, которые устанавливают доказательства агрессии Киева против мирного населения.

Балицкий опубликовал фото обломков одного из беспилотников ВСУ, где можно увидеть послание, написанное на украинском языке: «Бердянск – это Украина или руины».

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В Кремле объяснили, зачем Киеву нужен «план победы»
Песков: «план победы» нужен Киеву, чтобы затянуть Запад в конфликт
31 октября 2024, 13:02

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

«План победы» необходим киевскому режиму для узаконивания украинского конфликта и втягивания в него западных государств, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Судя по всему, все «планы мира», все «планы победы», секретные и не секретные, они все сводятся к тому, чтобы как можно скорее Киеву затянуть полностью в войну по уши страны Запада и узаконить это. Собственно, все ухищрения имеют вот такую конечную цель. Вот так мы к этому и относимся», — прокомментировал Песков.
Ранее обозреватели New York Times, ссылаясь на чиновников США, писали, что пункт украинского «победного плана» подразумевал просьбу передать Киеву дальнобойные ракеты «Томагавк».

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Поставщики рынков Москвы оказывают гуманитарную помощь бойцам СВО
Поставщики рынков «Москва – на волне» поддерживают участников СВО
31 октября 2024, 13:00

Фото: iStock/digicomphoto

Участники спецоперации на Украине получают продукты длительного хранения от поставщиков рыбных рынков «Москва – на волне». Продукты отправляются как в зону боевых действий, так и на пострадавшие территории. Об этом информирует портал мэра и правительства столицы.

«Поставщики рыбных рынков уже длительное время поддерживают участников специальной военной операции», — сообщается на сайте.
Рыбные заводы предоставляют в пользование различные виды консервов: сардины, кильку, шпротный паштет. Гуманитарная помощь аналогичного характера на постоянной основе оказывается жителям приграничья Курской области.

От столичных магазинов в зону СВО поступает вода, комплекты средств личной гигиены. Ближе к зиме к этим поставкам добавились теплые вещи.

Еще с 2023 помощь бойцам СВО оказывает поставщик из Сибири. Военным в Якутии, проходящим лечение в госпиталях, были отправлены омуль и муксун, в то же время пострадавшие Курской области получили более 300 банок тушенки из мяса оленя, лося и кабана.

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Поставщик беспилотников для армии США и ВСУ столкнулся с кризисом поставок
FT: санкции Китая ударили по поставщику дронов на Украину и в США Skydio
31 октября 2024, 12:58

Фото: iStock/rancho_runner

Крупнейший американский производитель беспилотников и поставщик дронов для Украины и США — компания Skydio — столкнулась с нехваткой важнейших компонентов из КНР из-за санкций Пекина. Об этом сообщает Financial Times.
Правительство Китая блокирует поставки аккумуляторов от единственного поставщика Skydio. По этом причине руководство производителя обратилось за помощью к администрации американского президента. Гендиректор компании Адам Брай встретился с заместителем госсекретаря Куртом Кэмпбеллом, а также провел переговоры с высокопоставленными чиновниками в Белом доме.

Skydio производит БПЛА для корпоративных и государственных клиентов, включая армию Соединенных Штатов. Дроны компании также используются Британией, Армией обороны Израиля и Вооруженными силами Индии. На Украину компания отправила 1000 беспилотных летательных аппаратов.

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Армия России поразила военные аэродромы ВСУ
Минобороны: ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ
31 октября 2024, 12:40

Фото: iStock/Leonid Ikan

ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, также удар нанесен был по скоплениям живой силы противника в 135-ти районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов», — говорится в сводке министерства.

Также под удар попали склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника. Также огневое поражение нанесено живой силе и военной технике ВСУ в 135-ти районах.

В Минобороны также добавили, что средства ПВО сбили 11 снарядов от американского РСЗО HIMARS, а также две французские авиабомбы Hammer и 95 беспилотников.

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Российский штурмовик назвал необычную причину ухода на СВО
Штурмовик «Калаш» заявил, что ушел на СВО из-за необходимости отвечать за слова
31 октября 2024, 12:38

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Командир штурмовиков с позывным «Калаш» заявил, что ушел на СВО из-за необходимости отвечать за слова. Об этом сообщает Telegram-канал «Герои спецоперации Z».
Российский боец рассказал, что во время прохождения военной службы он давал присягу России. Именно поэтому он не искал возможности «соскочить», когда получил повестку в период частичной мобилизации.

Несмотря на твердую уверенность в том, что он должен уйти на СВО, оставить свой дом «Калашу» было морально тяжело. Дома у него остались супруга и трое детей.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Минобороны: ВС РФ освободили Ясную Поляну в ДНР
31 октября 2024, 12:30

Фото: istockphoto/Fotokot197

Российские силы освободили населенный пункт Ясная Поляна в Донецкой народной республике, доложили в Минобороны.
Ранее в Госдуме сообщали, что в России не питают иллюзий насчет того, что оружейные поставки киевскому режиму западными союзниками уменьшатся. По словам депутата Юрия Швыткина, сегодня под видом наемников в рядах украинских боевиков есть регулярные подразделения армий западных и натовских стран.

В Кремле подчеркивали, что боевые действия в украинской республике завершатся, когда РФ достигнет всех поставленных целей спецоперации.

Боевые действия на Украине начались в конце февраля 2022 года, с целью демилитаризировать и денацифицировать республику.

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СК: под Питером троих дезертиров из зоны СВО на Украине взяли штурмом
31 октября 2024, 12:18

Фото: istockphoto/blinow61

Троих осужденных, которые дезертировали из зоны спецоперации на Украине, взяли штурмом в Ленинградской области, пишет 47news, ссылаясь на региональное Военное следственное управление СК РФ. Уточняется, что мужчин осудили по уголовным статьям.
Сначала разыскивался 30-летний Александр Игуменов, затем возле его дома обнаружился 37-летний Владимир Никин, а также 30-летний Марк Фролов. Игуменов угрожал следователям оружием, а затем засел в квартире вместе с подельниками.

Позже ее штурмовали спецназовцы, задержав дезертиров.

Похожий случай произошел в июле, когда в Белоострове взяли двух дезертиров. Их нашли благодаря одному из местных, раскрывшему местоположение беглецов.

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В США обеспокоились, что три страны отправят войска в Россию
Экс-сотрудник Госдепа Тафури: Иран, Сирия и Китай могут отправить войска в РФ
31 октября 2024, 12:15

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

США должен беспокоить тот факт, что союзники Москвы могут отправить свои войска в Россию для последующего участия в украинском конфликте. Об этом заявил экс-сотрудник госдепа США Дэвид Тафури в эфире украинского «24 канала».
По словам Тафури, войска на Украину могут отправить Иран, Сирия и Китай. Он добавил, что не уверен в наличии у администрации Соединенных Штатов плана на такое развитие событий.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что, если войска КНДР появятся на Украине, то могут возникнуть новые формы поддержки Киева западными государствами. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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