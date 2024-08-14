Ликвидирован капитан Мигуля — как это ударило по украинским ВВС?

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Командир авиазвена 40-й тактической авиационной бригады Вооруженных сил Украины, капитан Александр Мигуля, был ликвидирован во время выполнения боевого задания. Об этом сообщила администрация украинского города Мены в Черниговской области.
По информации, опубликованной в сообщении администрации, капитан Мигуля, родившийся 21 апреля 1997 года, погиб 12 августа 2024 года.
В сводке Минобороны РФ упоминается, что последний раз истребители МиГ-29, пилотируемые Мигулей, были сбиты 9 августа. За неделю до этого, российские силы ПВО сбили три самолета Воздушных сил Украины, включая два МиГ-29 и один Су-27, сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской весны».
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«Сбит МиГ-29 и ликвидирован командир авиационного звена 40-й тактической авиационной бригады ВС Украины Александр Мигуля» — сообщает также телеграм-канал «Военкоры Русской весны».
По информации, опубликованной в сообщении администрации, капитан Мигуля, родившийся 21 апреля 1997 года, погиб 12 августа 2024 года.
В сводке Минобороны РФ упоминается, что последний раз истребители МиГ-29, пилотируемые Мигулей, были сбиты 9 августа. За неделю до этого, российские силы ПВО сбили три самолета Воздушных сил Украины, включая два МиГ-29 и один Су-27, сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской весны».
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Елена Перлова