Ликвидирован капитан Мигуля — как это ударило по украинским ВВС?

Россия готова предпринять все необходимые меры для возвращения своих военнослужащих, включая чеченцев, которые были захвачены в плен во время боевых действий в Курской области. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в интервью изданию «Лента.ру».