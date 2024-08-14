ВСУ атаковали Белгородскую область: что там происходит

Фото: Минобороны РФ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по двум населенным пунктам в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Под обстрел попали село Новопетровка в Валуйском городском округе и хутор Церковный в Белгородском районе.
В Новопетровке дрон ВСУ взорвался во дворе частного домовладения, в результате чего были выбиты окна в доме, а также повреждены хозпостройка и легковой автомобиль, передает News.ru. В хуторе Церковный обстрелом были повреждены ворота и заборы в двух частных домах.
Ранее средства противовоздушной обороны обнаружили и сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью. Пострадавших среди мирного населения не зафиксировано. Минобороны РФ информацию о происшествии не прокомментировало. На места атак выехали оперативные и экстренные службы.
Отметим, что ранее гвардии полковник Алексей Кондратьев сообщил о попытках украинских сил прорваться в Курской области, однако российские войска успешно блокировали попытки противника.
Читайте также:
Из-за роковой ошибки Зеленского Украина может лишиться всего
Пентагон требует от Зеленского немедленно объяснить, что Украина творит в Курске
Россия сделает все: стало известно о судьбе попавших в плен ВСУ чеченцев
Ранее средства противовоздушной обороны обнаружили и сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью. Пострадавших среди мирного населения не зафиксировано. Минобороны РФ информацию о происшествии не прокомментировало. На места атак выехали оперативные и экстренные службы.
Отметим, что ранее гвардии полковник Алексей Кондратьев сообщил о попытках украинских сил прорваться в Курской области, однако российские войска успешно блокировали попытки противника.
Читайте также:
Из-за роковой ошибки Зеленского Украина может лишиться всего
Пентагон требует от Зеленского немедленно объяснить, что Украина творит в Курске
Россия сделает все: стало известно о судьбе попавших в плен ВСУ чеченцев
Елена Перлова