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ВСУ атаковали Белгородскую область: что там происходит

Гладков: ВСУ ударили по хутору Церковный и Новопетровке в Белгородской области
14 августа 2024, 00:48
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по двум населенным пунктам в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Под обстрел попали село Новопетровка в Валуйском городском округе и хутор Церковный в Белгородском районе.
В Новопетровке дрон ВСУ взорвался во дворе частного домовладения, в результате чего были выбиты окна в доме, а также повреждены хозпостройка и легковой автомобиль, передает News.ru. В хуторе Церковный обстрелом были повреждены ворота и заборы в двух частных домах.

Ранее средства противовоздушной обороны обнаружили и сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью. Пострадавших среди мирного населения не зафиксировано. Минобороны РФ информацию о происшествии не прокомментировало. На места атак выехали оперативные и экстренные службы.



Отметим, что ранее гвардии полковник Алексей Кондратьев сообщил о попытках украинских сил прорваться в Курской области, однако российские войска успешно блокировали попытки противника.

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#беспилотник
#дрон
#всу
Ликвидирован капитан Мигуля — как это ударило по украинским ВВС?
Ликвидирован командир авиазвена 40-й бригады ВСУ капитан Александр Мигуля
14 августа 2024, 01:05
Командир авиазвена 40-й тактической авиационной бригады Вооруженных сил Украины, капитан Александр Мигуля, был ликвидирован во время выполнения боевого задания. Об этом сообщила администрация украинского города Мены в Черниговской области.

«Сбит МиГ-29 и ликвидирован командир авиационного звена 40-й тактической авиационной бригады ВС Украины Александр Мигуля» — сообщает также телеграм-канал «Военкоры Русской весны».
По информации, опубликованной в сообщении администрации, капитан Мигуля, родившийся 21 апреля 1997 года, погиб 12 августа 2024 года.

В сводке Минобороны РФ упоминается, что последний раз истребители МиГ-29, пилотируемые Мигулей, были сбиты 9 августа. За неделю до этого, российские силы ПВО сбили три самолета Воздушных сил Украины, включая два МиГ-29 и один Су-27, сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской весны».

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Полковник Тиле: атака на Курск может отпугнуть Запад от Киева
14 августа 2024, 00:02

Полковник в отставке Ральф Тиле в интервью немецкому изданию Focus заявил, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область может отпугнуть международных союзников Киева. По словам Тиле, такие действия создают впечатление непредсказуемости и заставляют союзников быть более осторожными в вопросе предоставления Украине дальнобойных систем вооружений.
Тиле отметил, что нападение на Курск ослабило ВСУ, так как украинские войска были вынуждены перебросить резервы с других фронтов. Это усугубило уже существующую нехватку хорошо оснащенного персонала в армии Украины.

Утром 6 августа подразделения украинской армии предприняли попытку захвата территории Суджанского района Курской области, однако российские военные остановили их продвижение. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту о завершении операции, отметив, что она закончится разгромом противника и выходом на государственную границу.

Президент Владимир Путин назвал это нападение масштабной провокацией и отметил, что киевский режим ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским объектам. В ответ на события в Курской, Белгородской и Брянской областях введён режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера. Следственный комитет возбудил уголовные дела, включая теракт и убийства, и занимается установлением личностей украинских военнослужащих, участвующих в атаках на гражданские цели.

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Генерал Райдер: Пентагон выясняет цели вторжения ВСУ в Курскую область
13 августа 2024, 23:50

Администрация Соединенных Штатов продолжает настаивать на разъяснениях от киевских властей касательно целей нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов.

«Этим должны заниматься украинские власти. Я рекомендую вам обратиться к ним за разъяснениями по их операциям», — заявил генерал в ответ на вопрос, считает ли Вашингтон данное нападение военной операцией или рейдом.
Райдер отметил, что Пентагон поддерживает контакт с Украиной для получения дополнительных деталей о их целях, касающихся операции в Курске, но дополнительных сведений у военачальника по этому вопросу не оказалось.

Также возник вопрос о том, перебросила ли Россия войска с украинской линии фронта в Курскую область. В ответ было указано, что в этом вопросе следует обратиться к Министерству обороны России. Пентагон сосредоточен на поддержке Украины в её усилиях по защите суверенной территории и возвращении утраченных позиций.

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#нападение
#операции
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Колесник: Россия приложит все усилия для обмена захваченных в плен бойцов
13 августа 2024, 23:39

Фото: istock/Diy1

Россия готова предпринять все необходимые меры для возвращения своих военнослужащих, включая чеченцев, которые были захвачены в плен во время боевых действий в Курской области. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в интервью изданию «Лента.ру».
Колесник прокомментировал недавние высказывания командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, который выразил беспокойство по поводу пленения чеченцев. По мнению Колесника, слова Алаудинова были сказаны в эмоциональном порыве. Депутат также выразил уверенность в том, что все захваченные бойцы будут обменяны.

«При всем моем уважении к командиру, я уверен, что всех наших бойцов, попавших в плен, обменяют. Будь то русские или чеченцы» — не имеет значения.
Колесник заявил, что Россия будет разбираться, как каждый из бойцов оказался в плену. Депутат отметил, что обстоятельства для этого могут быть разные: кто-то мог быть ранен, кто-то без сознания. В то же время, по словам Колесника, эмоциональные высказывания в данной ситуации тоже понятны.

Ранее Апти Алаудинов сообщил, что пятеро военнослужащих из его подразделения «Ахмат-Чечня» оказались в украинском плену в ходе сражений в Курской области. Он подчеркнул, что его бойцы из спецназа «Ахмат» не были захвачены, и массовой сдачи в плен не произошло.

«Чеченец, попавший в плен, уже не является кадыровцем. Для чеченца нет ничего позорнее, чем оказаться в плену. Ни один мой боец в плен не попадал», — заявил командир.

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#всу
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NYT: есть четыре причины наступления украинских боевиков в Курскую область
13 августа 2024, 23:27

Американское издание The New York Times описало четыре причины, побудившие вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковать Курскую область, начиная с 6 августа 2024 года.
Согласно журналистам газеты, одной из основных причин стала попытка отвлечь Россию от выполнения ее ключевых задач в рамках специальной военной операции — освобождения Донбасса.

Второй причиной наступления на Курск стало стремление предотвратить снижение боевого духа в украинских войсках. Киев также намерен продемонстрировать своим западным союзникам способность вести активные военные действия.

Третья причина связана с желанием Киева продемонстрировать своим международным партнерам, особенно США, возможность контрнаступления на территории России. Это стремление стало особенно острым на фоне глобальных неудач на фронте.

Накануне британский аналитик Александр Меркурис заявил, что наступление на Курск привело к обвалу основной линии обороны ВСУ в зоне специальной военной операции.

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Никитин: под Курском на ВСУ охотится дрон, против которого бессильна РЭБ
13 августа 2024, 22:28

Фото: istockphoto/Diy13

В Курской области на боевиков ВСУ охотится отечественный дрон «Князь Вандал Новгородский», разработанный в научном центре «Ушкуйник» в Великом Новгороде. Об этом сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем телеграм-канале. По его словам, этот беспилотник невосприимчив к РЭБ, против него существующие на данный момент системы бессильны.
«Враг будет повержен! Дрон «Князь Вандал Новгородский» работает в Курской области. Это собственная разработка новгородского научно-производственного центра «Ушкуйник». Она уже зарекомендовала себя на фронте. Основана на революционной технологии связи и управления, против которой существующие средства РЭБ бессильны», — написал Никитин.


Новгородский губернатор также добавил, что название у дрона носит символичный характер, ведь Вандал Новгородский - мифический князь, один из правителей Словенска, которого связывают с Новгородом.

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#разработка
#всу
#вс рф
#киев
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ВС РФ успешно заблокировали ВСУ в Курской области
Кондратьев: ВС РФ успешно заблокировали ВСУ в Курской области
13 августа 2024, 22:04

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Боевики ВСУ, пытающиеся прорваться в Курской области, успешно заблокированы силами ВС РФ. Об этом рассказал доверенное лицо врио губернатора региона гвардии полковник Алексей Кондратьев в эфире телеканала «Россия-1». Он также добавил, что на данный момент сплошной линии фронта под Курском нет.
«Обстановка на данный момент времени остаётся сложной, как говорят военные, напряженной, но контролируемой и управляемой», — передает RT слова Кондратьева.
Доверенное лицо курского губернатора отметил, что Суджу контролирует армия России, несмотря на то, что в городе действуют мобильные группы ВСУ.
«Нужно отметить, что в городе действуют как наши подразделения, так и есть мобильные группы боевиков Украины. Но Суджа является на сегодняшний день райцентром Курской области и на здании администрации развивается российский триколор», — заявлял ранее Кондратьев.
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Глава МИД Украины Кулеба доложил Боррелю об атаке ВСУ на Курскую область
13 августа 2024, 21:30

Фото: istockphoto/artJazz

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба доложил главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю о деталях атаки ВСУ на Курскую область. Об этом украинский министр написал в своих соцсетях. По его словам, он попросил у Евросоюза расширить производство и поставки оружия.
«Во время нашего разговора мы с Жозепом Боррелем сосредоточились на шагах по расширению сотрудничества между Украиной и ЕС в области производства и поставок оружия. Я также проинформировал Жозепа о деталях операции Украины в Курской области», — написал Кулеба.
Ранее сообщалось, что на курском пограничье постепенно падает активность боевиков ВСУ, так как украинская армия несет огромные потери, а 80-я бригада и вовсе просит эвакуировать ее из-за большого количества убитых и раненых. Эти и другие последние новости Курской области читайте в материале редакции «Радио 1».

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#план
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Доверенное лицо курского губернатора: в Судже остались отдельные группы ВСУ
13 августа 2024, 20:52

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

В городе Суджа Курской области остались отдельные группы ВСУ, но «город наш». Об этом сообщил доверенное лицо врио губернатора региона, гвардии полковник, участник СВО Алексей Кондратьев в беседе с РИА Новости. По его словам, райцентр находится под контролем ВС РФ.
«Нужно отметить, что в городе действуют как наши подразделения, так и есть мобильные группы боевиков Украины. Но Суджа является на сегодняшний день райцентром Курской области и на здании администрации развивается российский триколор», — заявил Кондратьев.
Ранее сообщалось, что в Курской области постепенно снижается активность ВСУ, противник понес огромные потери, а 80-я ОДШБ и вовсе готовится эвакуироваться из региона для восстановления сил. Последние новости курского пограничья рассказала редакция «Радио 1».

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