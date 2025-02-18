Переговоры США и России в Саудовской Аравии продолжились после 15-минутной паузы

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Российско-американские переговоры в Саудовской Аравии продолжаются после 15-минутной паузы, пишет ТАСС, ссылаясь на своего корреспондента. До этого диалог между странами длился 2,5 часа. Встреча началась в 10:30 по Москве.
Со стороны России присутствуют глава МИД Сергей Лавров, а также помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков.
От США принимают участие помощник президента Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц, спецпосланник по ближневосточным вопросам Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.
В рамках диалога обсуждаются двусторонние отношения, а также подготовка к встрече лидеров и возможные переговоры по урегулированию украинского кризиса.
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От США принимают участие помощник президента Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц, спецпосланник по ближневосточным вопросам Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.
В рамках диалога обсуждаются двусторонние отношения, а также подготовка к встрече лидеров и возможные переговоры по урегулированию украинского кризиса.
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Никита Кротов