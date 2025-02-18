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Евросоюз (ЕС) не отменит антироссийские санкции, если это сделает Вашингтон. Как заявил журналистам еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис, в настоящее время готовится 16-й пакет ограничений.
«Учитывая политику новой администрации США, ЕС должен взять вопросы собственной безопасности в свои руки, это также касается санкционной политики. Вы знаете, что сейчас идет работа над 16-м пакетом», — прокомментировал политик.США и Европа стали вводить санкции против России на фоне спецоперации в Донбассе. Западные СМИ представили СВО, как «вторжение». Фактически, коллективный Запад объявил российской стороне «экономическую войну».
Ранее глава американского Минздрава сделал заявление об Украине.
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Никита Кротов