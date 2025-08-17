Глава РФПИ Дмитриев сделал заявление о ЕС

17 августа 2025, 11:28

Глава РФПИ Дмитриев: европейские союзники Украины паникуют

Кирилл Дмитриев (Фото: kremlin.ru)

Европейские и британские сторонники конфликта находятся в панике, — заявил 17 августа спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсетях.