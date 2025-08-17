Глава РФПИ Дмитриев сделал заявление о ЕС
Европейские и британские сторонники конфликта находятся в панике, — заявил 17 августа спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсетях.
В качестве примера он привёл публикации Politico и Bild, где рассуждают, кто из европейских лидеров может сопровождать Владимира Зеленского на предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом. Зарубежные СМИ называют в числе возможных спутников канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер‑министра Великобритании Кира Стармера или президента Франции Эммануэля Макрона.
Ранее канал Fox News сообщал, что после завершения российско‑американского саммита Трамп связался с Зеленским и лидерами стран ЕС; в тот же день сам глава киевского режима анонсировал переговоры с американским лидером. Главный редактор отдела политики Deutsche Welle* Михаэла Кюфнер при этом отметила отсутствие прямого приглашения европейских лидеров на саммит и назвала вопрос о том, кто поедет с Зеленским, «открытым».
17 августа канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что дал Владимиру Зеленскому несколько советов, которые, по его мнению, помогут избежать нового скандала во время встречи в Белом доме.
*Организация, выполняющая функции иноагента
