МИД Франции выступил против демилитаризации Украины
Париж считает недопустимыми идеи демилитаризации Украины, поскольку такая позиция противоречит интересам европейской безопасности. Об этом заявил официальный представитель МИД Франции Бенжамен Аддад в интервью газете La Tribune Dimanche.
Французские власти подчёркивают, что поддержка Киева со стороны Парижа остаётся неизменной. Ранее, 9 июля, министр обороны Франции Себастьен Лекорню назвал демилитаризацию Украины «красной линией» для Европы, которую пересекать нельзя.
Тем временем Москва продолжает настаивать на своём. Как подчёркивал глава российского МИДа Сергей Лавров, Россия не видит возможности для компромисса в вопросе присутствия иностранных военных контингентов на украинской территории.
На фоне продолжающихся дипломатических дискуссий ряд политических экспертов отметил, что Россия уже донесла до президента США Дональда Трампа своё видение причин украинского конфликта и рассчитывает, что это будет учтено в будущих международных переговорах.
Таким образом, позиция Франции подчёркивает сохраняющиеся разногласия между западными странами и Москвой в вопросах обеспечения безопасности в Восточной Европе.
