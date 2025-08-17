МИД Франции выступил против демилитаризации Украины

17 августа 2025, 10:41

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Париж считает недопустимыми идеи демилитаризации Украины, поскольку такая позиция противоречит интересам европейской безопасности. Об этом заявил официальный представитель МИД Франции Бенжамен Аддад в интервью газете La Tribune Dimanche.