Глава РФПИ оценил звонки Зеленского Трампу
Спецпредставитель президента России по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев усомнился в искренности звонков Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу. Об этом глава РФПИ написал в соцсети X.
Он заметил, что глава киевского режима связывается с хозяином Белого дома «почти с той же энергичностью», с которой когда‑то агитировал в пользу соперницы Трампа на выборах 2024 года — вице‑президента Камалы Харрис.
В своей публикации Дмитриев приложил запись пользователя от сентября 2024 года о визите Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильвании и его интервью, где он назвал вице-президента Джей Ди Вэнса «слишком радикальным».
Зеленский начал визит в США 22 сентября 2024 года с посещения завода в Скрэнтоне. Группа республиканских конгрессменов потребовала расследования, утверждая, что поездка могла нарушать американские законы, в том числе запрет на участие федеральных чиновников в политической деятельности при исполнении обязанностей.
Позже комитет по надзору Палаты представителей объявил об открытии расследования. По словам законодателей, Камала Харрис использовала средства налогоплательщиков, чтобы привлечь Зеленского для участия в своей предвыборной кампании.
Визит и публичные высказывания Зеленского, в том числе интервью New Yorker с оценкой Вэнса как «слишком радикального» в украинском вопросе, вызвали резкую критику со стороны Республиканской партии.
