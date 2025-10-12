Глава РФПИ оценил звонки Зеленского Трампу

12 октября 2025, 22:29

Дмитриев: у Зеленского при звонках Трампу та же энергия, что и с Харрис

Кирилл Дмитриев (Фото: kremlin.ru)

Спецпредставитель президента России по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев усомнился в искренности звонков Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу. Об этом глава РФПИ написал в соцсети X.