ВС России освободили южную часть села Молодецкое в ДНР
ВС России взяли под контроль южную часть населённого пункта Молодецкое в ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своём Telegram-канале.
Чиновник отметил, что власти фиксируют достаточно горячую обстановку в населённом пункте.
Также поступают сообщения, что российские подразделения уже контролируют южную часть села.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска начали охват Северска с трёх направлений, однако о полном закреплении позиций пока говорить рано. По его словам, в последние дни офицеры ВСУ покидают город, оставляя в нём неподготовленных солдат.
