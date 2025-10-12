Зеленский после бесед с Трампом может рискнуть атаковать «Силу Сибири»

12 октября 2025, 20:18

Военэксперт Кнутов не исключил атаку ВСУ по газопроводу «Сила Сибири»

Фото: iStock/IherPhoto

ВСУ могут готовить диверсию против газопровода «Сила Сибири», по которому российский газ поставляется в Китай. Об этом в интервью NEWS.ru заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.