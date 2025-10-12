Зеленский после бесед с Трампом может рискнуть атаковать «Силу Сибири»
ВСУ могут готовить диверсию против газопровода «Сила Сибири», по которому российский газ поставляется в Китай. Об этом в интервью NEWS.ru заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.
По его словам, в рамках возможной операции под условным названием «Паутина», аналогичной серии недавних ударов FPV-дронами по аэродромам в разных регионах России, ВСУ могут нацелиться на важные объекты энергетической инфраструктуры, включая стратегический газопровод, соединяющий Россию с Китаем.
Эксперт напомнил, что ранее ВСУ уже предпринимали попытки атаки на объекты энергетики, включая нефтепровод «Дружба» и Нововоронежскую АЭС. По его мнению, по аналогичной схеме украинская сторона может попытаться навредить не только России, но и её стратегическому партнёру — Китаю.
Кнутов также подчеркнул, что возможный удар по «Силе Сибири» вызовет крайне жёсткую реакцию Пекина, у которого выстроены торговые отношения с Киевом.
По его мнению, украинский лидер Владимир Зеленский может решиться на подобную провокацию, чтобы заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа, с которым у него пока противоречивые отношения.
Ранее Владимир Зеленский сообщил о втором за два дня телефонном разговоре с Трампом, в ходе которого обсуждались вопросы военной помощи и энергетической безопасности. По словам главы киевского режима, беседа была «очень продуктивной».
Читайте также: