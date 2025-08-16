Трамп обсудил с лидерами ЕС один вопрос по Украине

16 августа 2025, 15:03

CNN: Президент США Трамп обсудил с ЕС гарантии Киеву по формату 5-й статьи НАТО

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

По информации CNN, президент США Дональд Трамп обсуждал с лидерами стран Евросоюза возможность предоставления Украине гарантий безопасности по аналогии с пятой статьёй устава НАТО, которая предполагает коллективный ответ в случае агрессии.





Отмечается, что такое соглашение могло бы вступить в силу при заключении мирного договора: его участниками называются страны Европы и США, при этом канал уточняет, что НАТО не будет вовлечена в предоставление этих гарантий.





«Часть переговоров с Трампом касалась гарантий безопасности Украине по типу пятой статьи Устава НАТО при поддержке Европы и США в случае заключения мирного соглашения», — сказано в материале.