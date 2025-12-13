Достижения.рф

«Другие способы»: Чехия отказалась давать деньги киевским властям

Премьер Чехии заявил, что страна не будет участвовать в финансировании Украины
Фото: Istock/Royal Graphics

Чехия заявила об отказе финансировать Украину и призвала Европейскую комиссию найти альтернативные источники средств. Об этом сообщил назначенный премьер-министр страны Андрей Бабиш в Facebook*.



Бабиш чётко изложил свою позицию.

«Европейская комиссия должна найти другие способы финансирования Украины. У нас нет денег для других стран, и Европейский союз должен решить эту проблему по-другому», — высказался политик.
При этом премьер-министр конкретизировал будущую позицию правительства. Он подчеркнул, что Чехия не будет предоставлять финансовые гарантии и не планирует выделять какие-либо средства киевским властям в дальнейшем.

Ранее Евросоюз разослал в постпредства «инструкции по общению» с российскими дипломатами.

Читайте также:


Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0