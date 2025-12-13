«Другие способы»: Чехия отказалась давать деньги киевским властям

13 декабря 2025, 17:47

Премьер Чехии заявил, что страна не будет участвовать в финансировании Украины

Фото: Istock/Royal Graphics

Чехия заявила об отказе финансировать Украину и призвала Европейскую комиссию найти альтернативные источники средств. Об этом сообщил назначенный премьер-министр страны Андрей Бабиш в Facebook*.





Бабиш чётко изложил свою позицию.

«Европейская комиссия должна найти другие способы финансирования Украины. У нас нет денег для других стран, и Европейский союз должен решить эту проблему по-другому», — высказался политик.