«Другие способы»: Чехия отказалась давать деньги киевским властям
Премьер Чехии заявил, что страна не будет участвовать в финансировании Украины
Чехия заявила об отказе финансировать Украину и призвала Европейскую комиссию найти альтернативные источники средств. Об этом сообщил назначенный премьер-министр страны Андрей Бабиш в Facebook*.
Бабиш чётко изложил свою позицию.
«Европейская комиссия должна найти другие способы финансирования Украины. У нас нет денег для других стран, и Европейский союз должен решить эту проблему по-другому», — высказался политик.При этом премьер-министр конкретизировал будущую позицию правительства. Он подчеркнул, что Чехия не будет предоставлять финансовые гарантии и не планирует выделять какие-либо средства киевским властям в дальнейшем.
Ранее Евросоюз разослал в постпредства «инструкции по общению» с российскими дипломатами.