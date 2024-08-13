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Глава РХБЗ Кириллов: ВСУ обстреляли «Россети» под Курском снарядами США и ФРГ

13 августа 2024, 18:32
Фото: istockphoto/ZenitX

Фото: istockphoto/ZenitX

Боеприпасы, которыми военнослужащие ВСУ обстреляли бригаду «Россетей» в Курской области, характерны для США и Германии. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Как накануне, 12 августа, доложил президенту РФ Владимиру Путину временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов, бригада работников «Россетей» угодила под обстрел ВСУ в Белевском районе Курской области.

«Боеприпасы были в дымовом снаряжении, а дымовое снаряжение по компонентному составу характерно для боеприпасов США и Германии. Основу составляет гексахлорэтан и оксид цинка», — сказал Кириллов в интервью телеканалу «Звезда» на полях форума «Армия-2024».



По словам начальника войск РХБЗ, совместно со специалистами из министерства здравоохранения были проработаны вопросы забора проб в полном соответствии с требованиями Организации по запрещению химического оружия. После обработки проб в международные инстанции будут заявлены соответствующие претензии, добавил генерал.

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Врио губернатора Смирнов: На защиту Курской области встала вся страна
13 августа 2024, 18:54

Фото: istockphoto/N-sky

На защиту Курской области встала вся страна. Помощь и поддержку жители области получают из всех регионов России.
Об этом в своём телеграм-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов. Он уточнил, что со всей России присылают медикаменты, продукты, строительные материалы и другие необходимые вещи. В трудном положении поддержка страны особенно важна и актуальна, и она постоянно ощущается, написал врио главы региона.

Смирнов также добавил, что главы других российских регионов откликнулись на беду в первые же дни. Они размещали в своих городах и посёлках вынужденных переселенцев, оказывали материальную, техническую, кадровую и моральную поддержку. Значительную помощь оказал и федеральный центр.

«Сила России — в нашем единстве. Низкий поклон всем россиянам за помощь и поддержку!» — заключил Смирнов.

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Эксперты МАГАТЭ повторно осмотрели повреждённую ударом ВСУ градирню ЗАЭС
13 августа 2024, 17:41

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Россия ещё раз разрешила экспертам Международного агентства по атомной энергии побывать на градирне Запорожской атомной электростанции. Помещение пострадало в результате удара по ЗАЭС ВСУ.
Украинские военные атаковали станцию 11 августа, напомнили в официальном телеграм-канале ЗАЭС. Тогда в градирне возник пожар, из-за которого были разрушены пластиковые сепарационные устройства. Эксперты МАГАТЭ осмотрели повреждения. Для этого им пришлось подняться на высоту 15 метров, где располагается градирня.

Специалисты признали, что пожар не повлиял на ядерную безопасность станции, а также не выявили повышенной радиации. По словам официального представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, можно ожидать, что полученная экспертами информация найдёт отражение в сводке МАГАТЭ уже сегодня вечером.

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80-я бригада ВСУ хочет эвакуироваться из Курской области из-за масштабных потерь
13 августа 2024, 17:13

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ запросило у украинского Генштаба разрешение на эвакуацию из Курской области из-за больших потерь. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский патриот».
«Командование 80-й бригады ВСУ, которая действует в Курской области, запросило у Генштаба эвакуацию на переформирование из-за больших потерь в личном составе и технике», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что пять боевиков 80-й ОДШБ ВСУ взяты в плен в Курской области. СК РФ заявил, что основными фигурантами уголовного дела об атаке на Курское приграничье являются командир 22-й отдельной мехбригады ВСУ Владимир Пипко и командир 80-й ОДШБ Эмиль Ишкулов, из числа которой и оказалась взятая в плен группа боевиков ВСУ.

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#всу
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Чеченец, попавший в плен, – не кадыровец: пять бойцов «Ахмат-Чечни» попали в плен ВСУ
Алаудинов: пять военных из «Ахмат-Чечни» попали в плен ВСУ под Курском
13 августа 2024, 16:30

Фото: iStock/Diy1

Пять чеченских бойцов из подразделения «Ахмат-Чечня» в неравном бою попали в плен ВСУ в Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления министерства обороны генерал-майор Апти Алаудинов.
«Всего попало в плен в неравном бою пять бойцов «Ахмат-Чечня»: трое стрелков и двое связистов», — заявил Алаудинов в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что в Чечне существуют разные подразделения, при этом бойцы из спецназа «Ахмат» не были схвачены противником. Алаудинов подчеркнул, что ему уже известны фамилии пленных чеченцев.

«Чеченец, который попал в плен, он уже не кадыровец. Для чеченца нет ничего позорнее, чем попасть в плен», — отметил Алаудинов.

Накануне Алаудинов заявлял, что информация о сдаче бойцов спецназа «Ахмат» в плен в Курской области является вбросом со стороны ВСУ.

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Полковник Ходарёнок дал прогноз дальнейшего хода операции под Курском
13 августа 2024, 16:30

Фото: istockphoto/Diy13

Президент РФ Владимир Путин поставил перед военными задачу освободить территорию Курской области от украинских боевиков. Свою оценку ситуации в регионе дал военный эксперт, полковник Генштаба ВС РФ в отставке Михаил Ходарёнок.
В эфире радиостанции «Вести-FM» он отметил, что в данный момент продвижение украинских войск в Курской области остановлено. Эксперт признал, что поначалу в России присутствовала недооценка масштабов вторжения ВСУ на территорию российского региона. Однако, по словам отставного военного, набег украинских войск на Курскую область был изначально обречён, так как у Киева просто нет необходимых ресурсов для полноценного вторжения.

По мнению Ходарёнка, российские войска в ближайшее время нанесут мощный ответный удар и, возможно, перенесут боевые действия на территорию противника. Такая наступательная операция требует тщательной подготовки, которой, как считает эксперт, российские военные сейчас как раз занимаются.

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#удар
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На Украине удивились одному решению России
Меркурис: Киев удивлен отсутствием переброски ВС РФ из ДНР под Курск
13 августа 2024, 16:09

Фото: iStock/Evgeny555

Руководство Украины удивлено тем, что Москва не стала перебрасывать свои войска из Донбасса в Курскую область. Так считает британский аналитик Александр Меркурис.
«Нет никаких признаков, что российская армия перебросила резервы из Донбасса (в Курскую область — ред.), и сейчас из-за этого растет тревога у некоторых украинских военных чиновников», — сказал Меркурис в своем блоге на YouTube.

По его словам, даже многие самые ярые сторонники Украины уже начали сомневаться в положительных перспективах атаки на Курскую область.

При этом бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что украинские войска потеряют в Курской области все резервы, необходимые для обороны Киева.

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ВСУ под Курском теряют всё необходимое для обороны Киева, заявили в США
Риттер: всё необходимое для защиты Киева ВСУ потеряют в Курской области
13 августа 2024, 15:46

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинские войска потеряют в Курской области все резервы, необходимые для обороны Киева. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Он подчеркнул, что ВСУ потеряют главный резерв, который у них был для защиты Киева. В частности, под Курском украинские войска стремительно теряют свою лучшую технику, поставленную западными союзниками: танки М1 и Leopard, боевые машины пехоты (БМП) Bradley и реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Риттер подытожил, что операция ВСУ в российском регионе не удалась, поэтому они впустую потеряют всех своих военных и арсенал, которые пригодились бы при обороне столицы.

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Медведев: Киев совершил террористическую вылазку на территорию России
13 августа 2024, 15:40

Фото: сайт Кремля

Киевский режим совершил террористическую вылазку на территорию Российской Федерации. Украина понесёт за эту акцию заслуженное наказание.
Об этом в ходе видеоконференции по вопросам оказания помощи населению Курской области заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что все оценки ситуации даны несколько дней назад президентом страны Владимиром Путиным, поэтому специально останавливаться на этом не стоит.

Политик лишь указал, что все ответственные за эти действия понесут заслуженное наказание, включая руководство киевского националистического режима. Медведев также подчеркнул, что партия «Единая Россия» и власти государства должны сделать всё возможное для оказания помощи пострадавшим жителям Курской области.

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#украина
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Стало известно, как далеко ВС РФ продвинулись в ДНР
Кимаковский: ВС РФ продвинулись в Константиновке и на Карловском водохранилище
13 августа 2024, 15:35

Фото: iStock/Evgeny555

ВС РФ достигают заметных успехов в ДНР, существенно продвинулись в районе Константиновки, Красногоровки, Яснобородовки и закрепились на Карловском водохранилище. Об этом сообщил советник главы ДНР Кимаковский в эфире Первого канала.
По его словам, армия России продвинулась на несколько километров в районе Константиновки, а также продвинула свои позиции в районе Красногоровки и Яснобородовки.
«И очень хорошо мы закрепились на Карловском водохранилище, это недалеко от Карловки. Это тоже очень хороший успех», — рассказал Кимаковский.
Ранее Минобороны России сообщало об успехах на курском направлении, где бойцы ВС РФ за сутки уничтожили около 420 боевиков ВСУ, а всего с начала боев — порядка 2030 украинских военнослужащих.
«За сутки потери ВСУ составили до 420 военнослужащих, 55 единиц бронетехники, в том числе три танка, восемь бронетранспортеров, боевая машина пехоты, 43 боевые бронированные машины, 31 автомобиль, пусковая установка РСЗО и артиллерийское орудие», — указано в сводке, опубликованной 13 августа.
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