Глава РХБЗ Кириллов: ВСУ обстреляли «Россети» под Курском снарядами США и ФРГ

Фото: istockphoto/ZenitX
Боеприпасы, которыми военнослужащие ВСУ обстреляли бригаду «Россетей» в Курской области, характерны для США и Германии. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Как накануне, 12 августа, доложил президенту РФ Владимиру Путину временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов, бригада работников «Россетей» угодила под обстрел ВСУ в Белевском районе Курской области.
По словам начальника войск РХБЗ, совместно со специалистами из министерства здравоохранения были проработаны вопросы забора проб в полном соответствии с требованиями Организации по запрещению химического оружия. После обработки проб в международные инстанции будут заявлены соответствующие претензии, добавил генерал.
Читайте также:
Эксперты МАГАТЭ повторно осмотрели повреждённую ударом ВСУ градирню ЗАЭС
ВСУ применяли отравляющие вещества, которые могут производить только США
Начальник войск РХБЗ Кириллов предположил наличие у Киева «грязной бомбы»
«Боеприпасы были в дымовом снаряжении, а дымовое снаряжение по компонентному составу характерно для боеприпасов США и Германии. Основу составляет гексахлорэтан и оксид цинка», — сказал Кириллов в интервью телеканалу «Звезда» на полях форума «Армия-2024».
По словам начальника войск РХБЗ, совместно со специалистами из министерства здравоохранения были проработаны вопросы забора проб в полном соответствии с требованиями Организации по запрещению химического оружия. После обработки проб в международные инстанции будут заявлены соответствующие претензии, добавил генерал.
Читайте также:
Эксперты МАГАТЭ повторно осмотрели повреждённую ударом ВСУ градирню ЗАЭС
ВСУ применяли отравляющие вещества, которые могут производить только США
Начальник войск РХБЗ Кириллов предположил наличие у Киева «грязной бомбы»
Александр Бойцов