Глава Rheinmetall Паппергер: у Европы и Украины не осталось оружия

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В Европе и на Украине почти не осталось запасов вооружения. Такое заявление сделал глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, его слова приводит газета Financial Times.
«У европейцев и украинцев на складах ничего нет», — заявил Паппергер.
Однако он отметил, что его концерн останется в выигрыше даже в случае прекращения огня на Украине, так как спрос на вооружение в ближайшее время падать не будет.
В январе в Rheinmetall сообщили о планах передать Украине первые БМП Lynx в этом году, отметив, что в ближайшее время планируется начать производство этих систем на Украине.
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