Глава Rheinmetall пообещал передать Украине «сотни тысяч» снарядов

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Глава компании Армин Паппергер сообщил, что в этом году немецкий концерн Rheinmetall отправит Украине «сотни тысяч» снарядов. Об этом информирует Handelsblatt.
Уточняется, что в это количество оружия войдут прототипы артиллерийских снарядов с дальностью стрельбы 100 км. Паппергер отметил, западные страны не готовы к обычной войне в том числе из-за сокращения производства боеприпасов.
По его словам, по этой причине Rheinmetall строит новые предприятия вне ФРГ.
Ранее глава белорусского МИД Сергей Алейник заявил, что оружие и взрывчатка, перебрасываемые с территории Украины в Белоруссию, могут быть использованы и против РФ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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По его словам, по этой причине Rheinmetall строит новые предприятия вне ФРГ.
Ранее глава белорусского МИД Сергей Алейник заявил, что оружие и взрывчатка, перебрасываемые с территории Украины в Белоруссию, могут быть использованы и против РФ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова