МИД Белоруссии: взрывчатку, перебрасываемую с Украины, могут применять против РФ

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Глава белорусского МИД Сергей Алейник заявил, что оружие и взрывчатка, перебрасываемые с территории Украины в Белоруссию, могут быть использованы и против РФ. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Алейника, на сегодняшний день сфера враждебных устремлений во многом нацелена не только на Беларусь, но и на Россию. Глава белорусского МИД отметил, что за текущий и прошлый год было пресечено сорок каналов перевозки оружия и взрывчатки на территорию Республики Беларусь с Украины.
Политик подчеркнул, что это не может не вызывать обеспокоенность. Он заключил, что КГБ Белоруссии обезвредило двадцать человек, которые планировали совершить террористический акт.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Политик подчеркнул, что это не может не вызывать обеспокоенность. Он заключил, что КГБ Белоруссии обезвредило двадцать человек, которые планировали совершить террористический акт.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова