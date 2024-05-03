В США ожидают успехов России на Украине перед Днем Победы

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США ожидают, что ВС РФ продолжат добиваться успехов на Украине перед Днем Победы. Об этом информирует газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Американский чиновник, чьи слова приводит издание, отметил, что украинская армия «не развалится полностью», несмотря на острую нехватку боеприпасов. Другие американские политики не думают, что Россия совершит серьезный прорыв до 9 мая.
По информации источника, аналитики при американском правительстве утверждают, что, учитывая новые вливания помощи, Киев в лучшем случае сможет стабилизировать линию боевого соприкосновения только летом, в худшем — лишь к концу текущего года.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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По информации источника, аналитики при американском правительстве утверждают, что, учитывая новые вливания помощи, Киев в лучшем случае сможет стабилизировать линию боевого соприкосновения только летом, в худшем — лишь к концу текущего года.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова