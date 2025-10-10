Провал ВСУ в Сумской области, продвижение ВС РФ в Заречном, удар по противнику в Херсоне: последние новости СВО
Российские войска продолжают оказывать давление на оборонительные позиции ВСУ на нескольких ключевых направлениях, достигая тактических успехов и расширяя свои зоны контроля. В то же время противник активно применяет беспилотные летательные аппараты и артиллерию, нанося удары как по передовым позициям, так и по тыловым регионам России. Подробности в материале «Радио 1».
Херсонское направлениеНа Херсонском фронте Воздушно-космические силы России нанесли точный удар по позициям украинских войск, расположенным на Сомовой косе близ населенного пункта Садовое. Противник продолжает обстреливать мирное население на левом берегу Днепра, за последние сутки было зафиксировано 49 атак. В результате одного из обстрелов в Железном Порту погибли трое гражданских лиц.
Запорожское направлениеНа Запорожском участке российские подразделения продолжают штурмовые действия в районах Приморского и Степногорска. Примечательно, что ВСУ практически прекратили контратакующие действия на этом направлении, сосредоточившись на активном использовании артиллерии и FPV-дронов для ударов по тылам противника. Позиционные бои продолжаются в окрестностях Малой Токмачки.
Угледарское направлениеНа Угледарском направлении российские Вооруженные силы продолжают наступление на Полтавку, атакуя оборонительные позиции противника с двух направлений. В районе Охотничьего и у Успеновки идут крайне тяжелые бои. В то же время, в окрестностях Новогригоровки российские войска успешно расширяют свои позиции. Продолжается штурм Алексеевки и бои за Ивановку.
Покровское направлениеНа Покровском фронте достигнуты значительные тактические успехи: российские войска заняли южную часть населенного пункта Молодецкое. Наступление с направления Удачного продолжается в северном направлении к шахте. В самом Покровске идут сложные городские бои, линия фронта остается динамичной. На северном фланге агломерации сообщается об интенсивных столкновениях в районе Золотого Колодезя и у Вольного.
Константиновское направлениеНа Константиновском направлении, к северу, после успешной операции по очистке района Клебан-Быкского водохранилища, российские войска добились значительных успехов, продвигаясь через лесополосы восточнее Иванополья и к северу от Александро-Шультино. В районе Предтечино поступают сообщения о столкновениях.
Краснолиманское направлениеНа Краснолиманском участке российские силы проводят последовательную зачистку лесных массивов к западу от Шандриголово. Бои продолжаются у Новоселовки. С активной поддержкой авиации и артиллерии российские части продвигаются со стороны Дерилово к Дробышево. Есть сообщения об успешном продвижении штурмовых групп со стороны Среднего в направлении Коровьего Яра. Также зафиксированы тактические успехи севернее Ставков и в районе Заречного.
Над зданием районной администрации Купянска Харьковской области подняли флаг РФ