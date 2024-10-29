Росгвардия опубликовала видео уничтожения диверсантов ВСУ в Брянской области

На встрече в Катаре уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к своему украинскому коллеге Дмитрию Лубинецу с вопросом о судьбе граждан Курской области, которые считаются без вести пропавшими. В ходе переговоров был сделан упор на просьбу о поиске гражданских, которых потеряли родственники.