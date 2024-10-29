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Росгвардия опубликовала видео уничтожения диверсантов ВСУ в Брянской области

29 октября 2024, 17:30
Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Спецназ Росгвардии принял участие в ликвидации диверсионной группы ВСУ на территории Брянской области. Пешую диверсионно-разведывательную группу противника удалось своевременно обнаружить при помощи воздушной разведки Пограничного управления ФСБ России, Росгвардии и Минобороны РФ.
Видео обнаружения и уничтожения диверсантов опубликовала Росгвардия в своём телеграм-канале. Группы иностранных наемников в пограничной зоне постоянно находились в объективе беспилотника, который и навел на них артиллерию, передав координаты.

После огневого поражения, нанесённого артиллеристами и расчётами автоматических гранатомётов Росгвардии и пограничников, противник понёс потери и отступил вглубь своей территории. Четверо наёмников были убиты, около десяти отступили на территорию Черниговской области.



Позже разведывательные БПЛА Росгвардии обнаружили остатки ДРГ в ангаре и лесном массиве. По ним были нанесены удары артиллерией и FVP-дронами.






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#брянская область
«Он бесконечно боится Владимира Зеленского»: Бутусов* поведал о мыслях Сырского
Украинский журналист Бутусов* раскрыл, как Сырский относится к Зеленскому
29 октября 2024, 17:58

Фото: iStock/ anmbph

Экс-советник министра обороны Украины и журналист Юрий Бутусов* заявил, что Главком ВСУ Александр Сырский боится президента Владимира Зеленского.
«Сырский очень сильно боится. Не врага и не ответственности. Он бесконечно боится Владимира Зеленского», — рассказывает в эфире своего канала украинский журналист.

По мнению Юрия Бутусова*, главнокомандующему Вооружённых сил Украины страшно докладывать президенту Зеленскому о плохих новостях с фронта, так как он переживает за сохранение своей должности.

«Боится, что его подвинут с кресла», — подчеркнул журналист.

Александра Сырского назначили главкомом ВСУ в феврале 2024 года после отставки Валерия Залужного, который был весьма популярен среди военных.

Украинские политические элиты нередко критикуют действующего главнокомандующего армией из-за провалов на фронте.

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#украина
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На Украине за поджог релейного шкафа задержан несовершеннолетний
СБУ задержала подростка за поджог релейного шкафа в Харьковской области
29 октября 2024, 16:36

Фото: iStock/Kevin Walker

Служба безопасности Украины подозревает несовершеннолетнего парня в поджоге двух релейных шкафов железнодорожного сообщения. Преступления были совершены в августе и сентябре, на железнодорожном перегоне Лозовая – Близнюки. Подозреваемому 17 лет, проживает в Лозовском районе.
СБУ сообщает, что подросток готовился к следующему поджогу, однако был задержан.

Есть основания полагать, что эти действия были диверсией в условиях военного положения.

Похожие подростковые преступления были совершены в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. В обоих случаях производилась диверсия на железнодорожных путях.

При расследовании в Санкт-Петербурге было выяснено, что молодым людям приходили сообщения от некоего куратора, который давал поручения, обещая более 100 тыс. рублей за их выполнение.

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#диверсия
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Льготы для контрактников: что положено участникам СВО
29 октября 2024, 16:36

Фото: iStock/Kevin Walker

21 октября стало известно, что теперь российские военные, которые были ранены в ходе проведения спецоперации, могут бесплатно получать помощь пластических хирургов. Кроме того, появляются все новые льготы для участников СВО и увеличиваются выплаты.
14 октября сообщалось, что депутаты нижней палаты российского парламента внесут законопроект, предоставляющий военнослужащим и добровольцам, участвующим в спецоперациях, право бесплатного проезда к местам отдыха и обратно.

Те, кто подписывает контракт с Минобороны РФ и отправляется в зону СВО, делают свой выбор осознанно. Военные отправляются на защиту своей страны, а также семей. Мужчины выполняют свой долг перед Отечеством не на словах, а на деле.

При этом государство достойно оплачивает труд военнослужащего. При заключении контракта военный получает единовременную выплату, которая составляет не менее двух миллионов 300 тысяч рублей. Приходит она в течение 10 дней с момента подписания контракта.

Выполняя задачи в зоне СВО, бойцы получают от 210 тысяч рублей ежемесячно. Также есть дополнительные выплаты, которые достигают одного миллиона рублей в год. Кроме того, участникам спецоперации полностью компенсируется военная пенсия и выплачиваются дополнительные деньги за получение наград и медалей за выполнение боевых задач.

Не забывает государство и о семьях российских военных. Дети бойцов СВО своевременно обеспечиваются местами в детских садах, могут бесплатно посещать кружки и также бесплатно питаться в школах и ездить в оздоровительные учреждения.

Взрослые дети участников СВО могут поступать в лучшие российские ВУЗы на бюджетной основе, а дети раненых и погибших военнослужащих имеют право поступить в высшее учебное заведение без вступительных экзаменов.

При этом участники СВО могут оформить льготную ипотеку и купить достойное жилье с использованием госсредств. Также им компенсируются коммунальные расходы.

Подробнее о предоставляемых льготах и выплатах участникам СВО можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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Кадыров отдал приказ чеченским командирам в зоне СВО после атаки беспилотника
Кадыров приказал не брать в плен бойцов ВСУ после атаки беспилотника по Чечне
29 октября 2024, 15:55

Рамзан Кадыров (Фото: сайт Кремля)

Глава Чечни Рамзан Кадыров приказал чеченским командирам в зоне проведения спецоперации не брать в плен бойцов ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Ранее в этот день глава республики сообщил о том, что украинский беспилотник ударил по зданию Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе.

После этого инцидента Кадыров приказал чеченским командирам не брать в плен украинских военных, а уничтожать их и усилить борьбу с боевиками на 100%.

Ранее Telegram-канал Mash выдвинул предположение о том, какого типа беспилотник мог ударить по Чечне, за какое время он преодолел расстояние в более 1000 километров, а также, откуда он был запущен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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Стало известно, откуда запустили беспилотник, ударивший по Чечне
Картаполов: дрон на Чечню могли запустить с Украины по нейтральным водам
29 октября 2024, 15:48

Фото: iStock/yucelyilmaz

Беспилотник, ударивший по Российскому университету спецназа имени Путина в Чечне, могли запустить с территории Украины, после он пролетел над нейтральными водами Черного моря. Об этом рассказал председатель Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов, его слова передает Shot.
«Надо разбираться. Беспилотник PD-2 мог прилететь не со стороны Одессы, а, скорее всего, его маршрут был другой. Он был запущен в сторону Чёрного моря, по нейтральным водам прошёл большое расстояние и затем уже мог преодолеть Кавказский хребет и прилететь туда, куда прилетел», — сказал парламентарий.

При этом он добавил, что выводы можно будет делать только после экспертизы БПЛА. Картаполов также подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что ВСУ использовали для атаки беспилотник PD-2.

Длина дрона PD-2 составляет 2,85 метра, размах крыльев – пять метров. Беспилотник может достигать скорости 140 километров в час и преодолевать до 1300 километров. По предварительным данным, ВСУ запустили дрон накануне. Он добрался до Чечни за девять часов. Упавший БПЛА получил серьёзные повреждения, поэтому узнать точную модель не удалось.

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#зеленский
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Москалькова: Киев молчит о пропавших в Курской области
29 октября 2024, 15:35

Татьяна Москалькова (Фото: сайт Кремля)

На встрече в Катаре уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к своему украинскому коллеге Дмитрию Лубинецу с вопросом о судьбе граждан Курской области, которые считаются без вести пропавшими. В ходе переговоров был сделан упор на просьбу о поиске гражданских, которых потеряли родственники.
В ответ поступило лишь молчание.

«Я пока не получила ответ, и это вызывает у меня тревогу», — признается Москалькова корреспонденту ТАСС.

Когда 6 августа произошло вторжение ВСУ на территорию Курской области, в регионе вскоре ввели федеральный режим чрезвычайной ситуации. Исчезновение гражданских лиц в зоне военных действий, особенно в месте расположения ВСУ, можно счесть за нарушение международного права.

Москалькова уже обратилась за помощью в Международный комитет Красного Креста (МККК) и в международное сообщество, желая обеспечить безопасность исчезнувшим людям.

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Зеленский был ошеломлён, что США не разрешили использовать дальнобойное оружие
29 октября 2024, 15:24

Президент Украины Владимир Зеленский был ошеломлён тем, что США не позволили украинским войскам применять дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь территории России в ходе его визита в Вашингтон в сентябре. Об этом сообщает газета The New York Times.
Издание со ссылкой на неназванных американских чиновников пишет, что Украина не смогла предоставить убедительные аргументы для получения от США разрешение на использование западного дальнобойного оружия. А подготовленный Киевом список целей на территории России в разы превышает количество ракет, которые союзники могут предоставить ВСУ.

Зеленский был ошеломлён тем, что президент США Джо Байден не выдал ему разрешение на использование такого вида оружия, когда они провели встречу в Вашингтоне в сентябре. Ранее Байден всегда уступал, первоначально отклоняя требования Киева о поставках, в частности, танков Abrams, истребителей F-16 и систем ПВО ATACMS.

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#всу
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В Луганске объявлена эвакуация жителей после ракетного обстрела ВСУ
29 октября 2024, 15:11

Фото: istockphoto/allanswart

Этим утром ВСУ атаковали Луганск «ракетами неустановленного типа», которые сдетонировали в промышленном районе города. В настоящее время экстренные службы проводят эвакуацию жителей домов, расположенных в районе ракетного удара.
Как объяснил в своём телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник, жителей домов, расположенных вблизи промышленной зоны в Каменнобродском районе, эвакуируют из-за угрозы повторной атаки. По его словам, сформирована специальная комиссия, которая займётся оценкой ущерба, нанесённого жилым домам и социальным объектам в результате атаки ВСУ.

Утром 29 октября ВСУ нанесли удар по Луганску «ракетами неустановленного типа». Силами ПВО атака была отражена, но часть ракет сдетонировала в промышленном районе города. В результате удара были повреждены фасады и остекление в нескольких жилых домах, расположенных неподалёку.

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Кадыров пообещал за атаку в Гудермесе возмездие, которое «даже не снилось»
29 октября 2024, 14:18

Рамзан Кадыров (Фото: сайт Кремля)

Глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на вопрос о том, какова будет реакция на атаку украинского беспилотника на Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе, пообещал, что в ближайшее время противников настигнет такое возмездие, какое им даже не снилось.
По его словам, чеченец всегда всё своё возвращает, поэтому удар беспилотника по зданию РУС в Гудермесе не останется без ответа. Кадыров объяснил, что университет является кузницей российских военных кадров, поэтому и подвергся атаке.

«Я сегодня дал поручение всем командирам на передовой: не брать в плен, уничтожать и усилить борьбу еще более, на 100 процентов. Мы с нами шутить не позволим. Они нас укусили, мы уничтожим», — сказал глава Чечни журналистам.

Ранее во вторник стало известно, что крыша пустующего здания на территории РУ в Гудермесе загорелась после атаки беспилотника. Жертв и пострадавших нет, деятельность университета не приостанавливалась, все службы продолжили работу в штатном режиме.

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#беспилотник
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