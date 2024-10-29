Росгвардия опубликовала видео уничтожения диверсантов ВСУ в Брянской области

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Спецназ Росгвардии принял участие в ликвидации диверсионной группы ВСУ на территории Брянской области. Пешую диверсионно-разведывательную группу противника удалось своевременно обнаружить при помощи воздушной разведки Пограничного управления ФСБ России, Росгвардии и Минобороны РФ.
Видео обнаружения и уничтожения диверсантов опубликовала Росгвардия в своём телеграм-канале. Группы иностранных наемников в пограничной зоне постоянно находились в объективе беспилотника, который и навел на них артиллерию, передав координаты.
После огневого поражения, нанесённого артиллеристами и расчётами автоматических гранатомётов Росгвардии и пограничников, противник понёс потери и отступил вглубь своей территории. Четверо наёмников были убиты, около десяти отступили на территорию Черниговской области.
Позже разведывательные БПЛА Росгвардии обнаружили остатки ДРГ в ангаре и лесном массиве. По ним были нанесены удары артиллерией и FVP-дронами.
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После огневого поражения, нанесённого артиллеристами и расчётами автоматических гранатомётов Росгвардии и пограничников, противник понёс потери и отступил вглубь своей территории. Четверо наёмников были убиты, около десяти отступили на территорию Черниговской области.
Позже разведывательные БПЛА Росгвардии обнаружили остатки ДРГ в ангаре и лесном массиве. По ним были нанесены удары артиллерией и FVP-дронами.
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Александр Бойцов