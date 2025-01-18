Глава РСМД рассказал, до каких пор Россия не будет вести переговоры с США

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Россия не будет обсуждать с США какие-либо вопросы, касающееся отношений двух стран, пока Вашингтон оказывает Киеву масштабную военную и финансовую поддержку. Об этом заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.
По его словам, до начала СВО Россия оставляла ряд аспектов за пределами украинского вопроса. Но в настоящее время, как отметил Тимофеев, ситуация изменилась.
Глава РСМД выразил мнение, что Москва вряд ли откажется от подобной позиции. Интуитивно избранный президент США Дональд Трамп осознает, что из украинского кризиса необходимо «вылезать, вопрос в том, в какой степени он готов идти на уступки», заключил Тимофеев.
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