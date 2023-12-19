В СБУ сообщили, что прослушка в кабинете Залужного оказалась муляжом

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Прослушивающее устройство, которое накануне нашли в кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного, оказалось муляжом. Об этом сообщил генерал-майор СБУ Виктор Ягун.
Он отметил, что у найденного устройства отсутствовали средства для ведения записи и элементы питания. Это указывает на то, что была найдена имитация прослушки.
Ягун предположил, что обнаруженное устройство могло выполнять иные функции, но сбор данных в аудиоформате оно точно не производило.
Днём ранее сообщалось, что прослушивающие устройства были обнаружены в рабочем кабинете Залужного, у его сотрудников и в кабинете личного помощника Константина Бушуева.
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Ягун предположил, что обнаруженное устройство могло выполнять иные функции, но сбор данных в аудиоформате оно точно не производило.
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В кабинете помощника главкома ВСУ нашли прослушивающее устройство
Анастасия Чинкова