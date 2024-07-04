Полковник ВСУ Селезнёв: Россия обходит украинскую ПВО комбинированными ударами

Фото: istockphoto/vadimrysev
Российские войска в последние дни наносят мощные и результативные удары по оборонным предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Беспокойство по этому поводу высказал бывший глава пресс-службы Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнёв.
В эфире «Радио НВ» он заявил, что, нанося удары по оборонным заводам, Россия наносит максимальный урон ВСУ, так как разрушает ключевые элементы украинской военной промышленности. По словам полковника, для атак предприятий ВПК российские военные предпринимают комбинированные удары, которые позволяют обходить противовоздушную оборону Украины.
Украинский военный признал, что российские удары по объектам ВПК эффективны и наносят значительный ущерб. Есть также и потери среди работников и обслуживающего персонала, и их оценкой занимаются местные власти, заключил Селезнёв.
Читайте также:
Российские войска нанесли удар по аэродрому ВСУ Канатово в Кировограде
Минобороны: Российские военные ударили по двум предприятиям ВПК Украины
Армия России нанесла мощный удар по объектам ВПК Украины
Александр Бойцов