МО РФ: ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Северной Осетии

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Российские силы ПВО впервые сбили украинский дрон в Республике Северная Осетия - Алания. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что попытка атаки была пресечена в 08:40 мск. В военном ведомстве отметили, что уничтожение вражеской цели прошло успешно.
В настоящее время последствия атаки ВСУ не уточняются.
Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 25 беспилотников украинской армии.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В настоящее время последствия атаки ВСУ не уточняются.
Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 25 беспилотников украинской армии.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова