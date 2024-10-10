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Пентагон обозначил приоритеты США в конфликте на Украине

Пентагон обозначил приоритетом США в конфликте на Украине вооружение ВСУ
10 октября 2024, 19:09
Фото: istockphoto/icholakov

Фото: istockphoto/icholakov

Главным приоритетом Вашингтона в украинском кризисе остаются оружейные поставки киевскому режиму, поскольку американская сторона не видит возможности урегулировать ситуацию с помощью дипломатии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Минобороны США. В ведомстве считают, что дипломатия должна уважать независимость и территориальную целостность республики.


«…И поддерживаем право Украины определить условия любого мирного урегулирования. До тех пор нашим приоритетом остается предоставление Украине необходимой поддержки для самообороны», — прокомментировали в Пентагоне.
Российская сторона считает, что поставки вооружений Киеву затягивают украинский кризис. Как отмечалось, грузы подобного рода будут законной целью для ВС РФ.

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#пентагон
#оружие
Жительница курского села рассказала, как ВСУ целенаправленно сожгли ее дом
10 октября 2024, 19:02

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Жительница села Любимовка Курской области сообщила, что боевики ВСУ целенаправленно атаковали дронами дома мирных жителей. Об этом информирует ТАСС.
Наталья рассказала, что ее дом атаковали сразу несколько беспилотников. Со второго удара БПЛА загорелась крыша домовладения.

Вечером того же дня дом женщины атаковали еще два дрона, из-за попадания которых строение снова загорелось. К тому моменту Наталья и другие жители успели спрятаться.

Уточняется, что пятый беспилотный летательный аппарат противник запустил в надворные постройки, которые были полностью уничтожены. Наталья заключила, что из-за ​действий украинских военных сгорела вся улица, где она жила.

Напомним, с 6 августа текущего года ВС России ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

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#крыша
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#курская область
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Появились подробности удара ВС РФ по «морскому экспрессу» НАТО в порту под Одессой
«ВХ»: армия России нанесла удар по «морскому экспрессу» НАТО под Одессой
10 октября 2024, 18:57

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

Армия России нанесла удар по «морскому экспрессу» НАТО в порту Ильичевск в Одесской области. Подробности приводит Telegram-канал «Военная хроника».
«Контейнеровоз Shui Spirit стал третьим судном, подвергшимся высокоточным ударам ВС РФ, за несколько дней. Сегодня ночью ракеты комплекса "Искандер-М" поразили важный для ВСУ груз — зенитно-ракетные средства с боекомплектами и, вероятно, арсенал для реактивной артиллерии», — говорится в сообщении.

Такое предположение авторы сделали из-за мощной вторичной детонации.

Таким образом, по данным канала, ВС РФ уничтожили выгруженное на четвёртый причал снаряжение, сам контейнеровоз и два катера морской охраны пограничной службы Украины.

В последние недели армия России интенсивно наносит удары по судам, которые подвозят западное вооружение на Украину.

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#ракеты
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Аналитик Леонков: Истребители Mirage 2000 не станут сложными целями для ВС РФ
10 октября 2024, 18:56

Фото: iStock/phaisarn2517

Военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что французские истребители Mirage 2000, которые должны быть поставлены Украине в 2025 году, не станут сверхсложными целями для ВКС РФ и систем ПВО России.
«Сам по себе самолёт — четвёртого поколения, но он не является сверхсложной целью ни для нашей тактической авиации самолётов Су-35, Су-30, ни для комплексов противовоздушной обороны, таких как «Тор-М2», Бук-М2, «Бук-М3», С-300В4 и С-400», — приводит Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru слова Леонкова.

До этого исследователи Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН совместно с Балтийским федеральным университетом и российской компанией «Р-сенсор» создали систему дронов для разведки нефти и газа.

«Нам удалось повысить эффективность разведки полезных ископаемых с помощью комплекса, состоящего из автономных сейсмодатчиков, нескольких типов беспилотников для мониторинга местности и доставки оборудования. Причем в нашей системе операторы, дроны и сенсоры взаимодействуют друг с другом в режиме реального времени по беспроводной связи», – объяснил в беседе с Газета.ру директор СПб ФИЦ РАН Андрей Ронжин.

Ранее сообщалось, что Франция намеревается поставить Украине новые истребители Mirage 2000, оснащённые ракетами класса «воздух-земля».

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#земля
#воздух
#минобороны
#истребители
#дроны
#украина
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Экс-полковник СБУ Стариков заявил о кризисе у ВСУ на пяти направлениях
10 октября 2024, 18:40

Фото: iStock/Jakub Laichter

Подразделения ВСУ испытывают проблемы сразу на пяти направлениях ЛБС, что может привести к прорыву фронта. Так считает полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
«Мы проигрываем РФ в плановом порядке, время — ценный ресурс. И проблемы будут накапливаться в геометрической прогрессии. Сначала (у ВСУ – ред.) был кризис на одном направлении, через месяц — на двух, а сейчас — на пяти направлениях», — рассказал Стариков в интервью на YouTube-канале «Черный лебедь».

Он также отметил, сложная обстановка для ВСУ складывается и в Запорожской области. Кроме того, по его словам, пока неясно, где именно формируется главный удар.

Стариков пояснил, что российские бойцы, применяя новую тактику, ищут возможности для взятия ВСУ в окружение для прорыва украинской обороны.

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Раскрыты планы Великобритании по Украине
The Times: командование Британии хочет отправить военных на Украину
10 октября 2024, 18:29

Фото: istockphoto/Bychykhin_Olexandr

Военачальники Соединенного Королевства хотят отправить на Украину своих инструкторов, чтобы те обучили местных новобранцев. Об этом пишут обозреватели издания The Times, ссылаясь на британский генералитет.
Планируется, что такие шаги ускорят и удешевят подготовку боевиков ВСУ, отмечают собеседники газеты.

«Там мы могли бы обучать [новобранцев ВСУ] быстрее, это было бы очень далеко от линии фронта, в уединенных местах, поэтому риск был бы намного ниже», — сказал один из экспертов.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте подчеркивал, что Британия в год тратит на помощь Украине три миллиарда фунтов стерлингов. Другие участницы альянса, по словам генсека НАТО, оказывают Киеву не меньшую поддержку.

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#украина
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#сво
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«ЦРУ или МИ-6»: стало известно, когда Зеленский сбежит с Украины
Аналитик Макгрегор: Зеленский убежит с Украины, когда ему прикажут ЦРУ или МИ-6
10 октября 2024, 18:13

Глава киевского режима Владимир Зеленский сбежит с Украины, когда ему прикажут это сделать МИ-6 или ЦРУ. Однако до этого момента он будет отыгрывать свою роль, поделился экс-советник Минобороны США Дуглас Макгрегор в разговоре с YouTube-каналом Daniel Davis/Deep Dive.
«Зеленский — надежный помощник для Запада, он будет играть свою роль, пока по приказу ЦРУ или МИ-6 не сядет в самолет до Лондона, а оттуда они отвезут его куда-нибудь еще вместе с некоторыми из его криминальных соотечественников», — прокомментировал собеседник.
По мнению аналитика, экс-президент Украины, чей срок истек 20 мая, будет жить в роскоши до конца своих дней, а от республики останутся одни руины.

«Это просто трагедия», — заключил эксперт.
Зеленский узурпировал власть на Украине, поскольку отменил выборы в связи с военным положением. По конституции Украины, после истечения президентских полномочий власть принадлежит парламенту, т.е. Верховной раде.

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#мир
#украина
#владимир зеленский
#россия
#война
#сво
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«Удавку сжимают»: почему Вучич подписал осуждающую СВО на Украине декларацию
Климов: Вучич подписал осуждающую СВО на Украине декларацию из-за Запада
10 октября 2024, 17:53

Фото: сайт Кремля

Глава Сербии Александр Вучич подписал осуждающую СВО на Украине декларацию в связи с давлением со стороны Запада. Такое мнение изданию «Лента.ру» высказал сенатор Андрей Климов.
«…Сербия окружена странами НАТО и у них нет своего выхода в море. Ему неоднократно объясняли эти представители коллективного Запада, что весь кислород просто перекроют и никто ему не поможет, что, в общем-то, технически возможно. И с каждым месяцем ему эту удавку сжимают», — пояснил собеседник.

Климов добавил, что сербский лидер много лет лавирует между странами коллективного Запада и Москвой.

Зампред комитета СФ по международным вопросам резюмировал, что Вучича хотят насильно заставить встать против РФ.

Как сообщалось ранее, Вучич подписал осуждающую СВО декларацию на саммите по Украине в Хорватии.

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#мир
#россия
#украина
#совет федерации
#сербия
#сво
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Стивен Сигал готов лично сражаться за ВС РФ в рамках спецоперации
10 октября 2024, 17:46

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал заявил, что при необходимости будет сражаться на стороне России в спецоперации на Украине. Об этом он говорил в своем документальном фильме «Во имя справедливости».
«На следующий день (после СВО – ред.) я написал письмо и убедился, что оно с большой вероятностью дойдет до президента. И в письме я написал ему, что теперь мы увидим, кто наши настоящие соотечественники, кто наши друзья, и кто наши враги. Я буду на стороне своего президента и буду сражаться на стороне своего президента», — рассказал Сигал.

Он также добавил, что при необходимости готов умереть за своего президента.

Кроме того, Сигал выразил уверенность в том, что Россия добьется поставленных целей в рамках спецоперации на Украине и победит.

«Я считаю себя русским, мои предки были из России. Я уверен, что главная причина, по которой мы победим, заключается в том, что мы правы. Я верю, что это война между добром и злом», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Стивен Сигал, занимающий должность специального представителя Министерства иностранных дел России по гуманитарным вопросам между Россией и США, посетил украинских военнослужащих из батальона «Азов»* в поселке Еленовка, расположенном в ДНР.

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* Запрещенная в России террористическая организация
#сша
#россия
#война
#днр
#сво
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ВС РФ начали прорыв в Курской области: идёт мощный штурм Любимовки и Зелёного Шляха
Военкор Котенок: ВС РФ начали штурм ВСУ в Любимовке Курской области
10 октября 2024, 16:59

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Армия России начала мощный прорыв в Курской области, приступив к штурму ВСУ в Любимовке и Зеленом Шляхе. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок.
«ВС РФ ведут боевые действия по освобождению н.п. Любимовка, примыкающему к нему н.п. Зелёный Шлях, н.п. Малая Локня Курской области», — написал военкор в своем Telegram-канале.

Украинский лейтенант ВСУ с позывным «Алекс» подтверждает данную информацию и сообщает, что порядка 30 единиц российской техники штурмует село Любимовка, его слова передает украинское издание «Страна».

«Половина техники была уничтожена, но россиянам удалось продвинуться и теперь они пытаются закрепиться. Продолжаются бои», — пишет «Алекс».

По данным российских военных каналов, морпехи ВС РФ смогли зайти и в соседний хутор Зеленый Шлях со стороны Коренево, где ВСУ им сопротивления не оказали.

Зеленый Шлях находится в тылу от Любимовки. Если этот посёлок займут российские войска, то силы ВСУ в Любимовке окажутся в окружении.

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