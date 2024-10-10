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Главным приоритетом Вашингтона в украинском кризисе остаются оружейные поставки киевскому режиму, поскольку американская сторона не видит возможности урегулировать ситуацию с помощью дипломатии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Минобороны США. В ведомстве считают, что дипломатия должна уважать независимость и территориальную целостность республики.
«…И поддерживаем право Украины определить условия любого мирного урегулирования. До тех пор нашим приоритетом остается предоставление Украине необходимой поддержки для самообороны», — прокомментировали в Пентагоне.Российская сторона считает, что поставки вооружений Киеву затягивают украинский кризис. Как отмечалось, грузы подобного рода будут законной целью для ВС РФ.
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