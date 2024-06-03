Глава штаба обороны Британии признал успехи ВС РФ на Украине

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Российские войска добиваются тактических успехов в ходе спецоперации против Украины.
Такое мнение в эфире телеканала Sky News высказал глава штаба обороны Великобритании, адмирал Тони Радакин. Параллельно он выразил уверенность в победе Украины. По его словам, в марте 2022 года под контроль РФ перешли 17% территорий Украины, а сейчас речь идет об 11%.
Как отметил Радакин, Россия не хочет войны с НАТО или ядерной войны. При этом между Западом и РФ ведется противостояние экономик, логистики, военного производства.
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