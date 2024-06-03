Зеленский просит прислать на Украину филиппинских психотерапевтов

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Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Филиппин Фердинанда Маркоса отправить на Украину психотерапевтов для ВСУ.
Об этом пишет ТАСС. По словам Зеленского, украинские войска нуждаются в огромном количестве психотерапевтов. Врачи нужны, чтобы работать с травмированными боевиками Вооруженных сил Украины.
В свою очередь, филиппинский лидер заявил, что готов сделать все, что в его силах, чтобы помочь невинным людям, затронутым войной.
Ранее Маркос сообщил, что урегулирование конфликта на Украине должно устраивать не только Киев, но и весь мир. Он добавил, что поддерживает Киев на различных площадках, в том числе ООН и ЕС.
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В свою очередь, филиппинский лидер заявил, что готов сделать все, что в его силах, чтобы помочь невинным людям, затронутым войной.
Ранее Маркос сообщил, что урегулирование конфликта на Украине должно устраивать не только Киев, но и весь мир. Он добавил, что поддерживает Киев на различных площадках, в том числе ООН и ЕС.
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Алёна Самарева