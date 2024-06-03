На Украине посоветовали военнообязанным отказаться от гражданства

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Военнообязанным украинцам, проживающим за рубежом и не желающим вставать на воинский учет, надо отказаться от гражданства.
Такую позицию озвучила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая, пишет Telegram-канал «Политика Страны».
По ее словам, живущие за границей граждане Украины «сделали свой выбор», поэтому они могут сдавать украинский паспорт и брать другой.
Ранее стало известно, что на Украину вернется в лучшем случае половина граждан, которые покинули страну после начала военного конфликта. Порядка 7% украинцев заявили, что у них уже есть паспорта других государств, еще 45% признались, что хотели бы получить его.
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По ее словам, живущие за границей граждане Украины «сделали свой выбор», поэтому они могут сдавать украинский паспорт и брать другой.
Ранее стало известно, что на Украину вернется в лучшем случае половина граждан, которые покинули страну после начала военного конфликта. Порядка 7% украинцев заявили, что у них уже есть паспорта других государств, еще 45% признались, что хотели бы получить его.
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Алёна Самарева