Новая многофункциональная спортивная площадка открылась в поселке Малино

17 ноября 2025, 19:40

Фото: администрация городского округа Ступино

В поселке Малино 15 ноября открылась современная многофункциональная спортивная площадка. Об этом сообщила администрация городского округа Ступино.







Новый объект размером 26×58 метров включает хоккейную коробку с воротами, баскетбольные кольца и волейбольные опоры, а также специализированное резиновое покрытие. К площадке провели асфальтированные дорожки и установили над ней современные фонари.



На церемонии открытия выступили глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских и председатель Совета депутатов Александр Сухачев, которые отметили важность развития спортивной инфраструктуры.



Также мероприятие посетили активисты областного движения «Волонтеры Подмосковья» и жители поселка. Учащиеся местной школы провели товарищеские матчи и получили награды.