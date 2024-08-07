Глава Суджи раскрыл реальное положение дел в городе

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Обстановка в Судже Курской области «очень напряженная», сообщил РИА Новости глава города Виталий Слащев. При этом украинские боевики туда не вошли, однако бои ведутся на подступах к городу.
«У нас очень напряженно, некогда разговаривать, много людей звонят по поводу эвакуации», — сказал Слащев.
При этом корреспонденты RT также смогли дозвониться до Слащева.
«Всё нормально, всё в порядке, всё — наше», — сказал он по телефону.
Ранее некоторые Telegram-каналы писали, что украинские боевики вошли в Суджу. К счастью, эти данные не подтвердились. Однако сейчас сообщается, что город находится в оперативном окружении противника.
По последним данным, в Курскую область прибыли крупные силы ВС РФ. По данным Минобороны РФ, операция по уничтожению подразделений противника продолжается. При этом начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
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