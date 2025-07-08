Глава ЦРУ готов передать Трампу данные об использовании химоружия на Украине
Якобы имеющиеся данные о применении химоружия на Украине готов передать президенту США Дональду Трампу глава американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф.
Силовик присутствовал на заседании президентского кабинета в Белом доме. Заокеанский лидер предложил ему ответить на вопрос прессы о том, какие сведения о применении химоружия на Украине есть у американской разведки.
«…Очевидно, я не могу представить здесь те разведывательные данные, которые я могу представить вам в частном порядке…» — сказал Рэтклифф.Он отметил, что если применение химоружия задокументировано, то это нарушает все международные правила ведения боевых действий, чего Трамп, по словам директора ЦРУ, не допустит.