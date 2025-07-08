Трамп одобрил возобновление поставок оружия на Украину
Трамп заявил, что одобрил поставку оборонительного оружия на Украину
Президент США Дональд Трамп объявил, что одобрил отправку оборонительного оружия на Украину. Выступление политика во вторник транслировалось на YouTube-канале Белого дома.
Американский лидер заявил, что Штаты с его одобрения возобновили отправку вооружения для украинских войск. Прежде всего речь идёт об оборонительном оружии.
1 июля издание Politico сообщило, что Вашингтон приостанавливает поставку боеприпасов и вооружения Киеву из-за истощения американских запасов. Однако уже 7 июля Трамп пообещал возобновить поставки и отправить Украине ещё больше оружия.
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