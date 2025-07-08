Трамп одобрил возобновление поставок оружия на Украину

Трамп заявил, что одобрил поставку оборонительного оружия на Украину
Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп объявил, что одобрил отправку оборонительного оружия на Украину. Выступление политика во вторник транслировалось на YouTube-канале Белого дома.



Американский лидер заявил, что Штаты с его одобрения возобновили отправку вооружения для украинских войск. Прежде всего речь идёт об оборонительном оружии.

1 июля издание Politico сообщило, что Вашингтон приостанавливает поставку боеприпасов и вооружения Киеву из-за истощения американских запасов. Однако уже 7 июля Трамп пообещал возобновить поставки и отправить Украине ещё больше оружия.

Читайте также:

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0