Политолог прокомментировал заявление Трампа о недовольстве Путиным
Политолог Марков: слова Трампа стали сигналом, что Путин не идет на уступки
Заявления президента США Дональда Трампа о недовольстве своим российским коллегой Владимиром Путиным говорят о том, что президент России не идет на уступки. Такое предположение в соцсетях сделал политолог Сергей Марков.
«Это вызвало восторг у патриотов России», — отметил Марков в соцсетях.Он добавил, что настроенные на патриотизм силы постоянно опасаются, что «системные прозападные либералы в российской власти и миллиардеры уговорят Путина пойти на уступки Трампу».
Кроме того, Марков спрогнозировал, что нашумевший В Штатах законопроект о тарифах в 500% для всех торгующих с РФ и не оказывающих при этом помощь Украине все же примут. Вместе с тем, по мнению политолога, слова «президент должен» поменяют на формулировку «президент может», что позволит Трампу пугать все страны, но тарифы не вводить.