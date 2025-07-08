Политолог прокомментировал заявление Трампа о недовольстве Путиным

08 июля 2025, 21:21

Политолог Марков: слова Трампа стали сигналом, что Путин не идет на уступки

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Заявления президента США Дональда Трампа о недовольстве своим российским коллегой Владимиром Путиным говорят о том, что президент России не идет на уступки. Такое предположение в соцсетях сделал политолог Сергей Марков.





