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Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* признал тяжелое положение украинских войск. Об этом пишет газета Wall Street Journal.
Как утверждают авторы материала, освобождение ВС РФ Авдеевки является признаком изменения динамики военных действий.
17 февраля главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки. Это было сделано сохранения жизни и здоровья военнослужащих. В этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о взятии Авдеевки президенту государства Владимиру Путину. В ведомстве отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом украинских войск. 19 февраля в Минобороны России сообщили о полном освобождении коксохимического завода в Авдеевке от ВСУ.
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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
«Кирилл Буданов*... признал тяжелое положение украинских войск, которые уступают по численности и вооружению», — пишет информагентство, ссылаясь на интервью, которое ему дал Буданов*.
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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Алина Юрчак