Глава «Уралвагонзавода» рассказал, как опыт СВО помогает модернизировать танк «Армата»

11 октября 2026, 00:59

УВЗ: танк «Армата» перерабатывают с учётом опыта СВО

Фото: iStock/Andrey Kryuchenko

Перспективный танк Т-14 «Армата», как и другие российские бронемашины, проходит поэтапную войсковую эксплуатацию и совершенствуется на основе опыта специальной военной операции. Об этом журналистам заявил генеральный директор «Уралвагонзавода» (УВЗ) Александр Потапов.





По словам главы УВЗ, для платформы уже создан боекомплект с различными типами снарядов повышенной эффективности. В настоящее время ведутся инициативные работы по дальнейшему улучшению характеристик боеприпасов и оптимизации их состава с учетом реалий СВО. Потапов подчеркнул, что «Армата» представляет собой качественно новую платформу, включающую необитаемое боевое отделение и защищенную капсулу для экипажа.



«Она стала заделом на будущее, но основная работа в ходе проведения СВО пошла по нашим классическим машинам — Т-72, Т-80, Т-90 и даже Т-62. И спецоперация резко ускорила обратную связь с военными», — пояснил он.